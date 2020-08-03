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03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:42:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2020 Pazartesi 15:42:00

Yemen'deki Güney Devrim Hareketi Riyad Anlaşması'nı kabul etmediğini açıkladı

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Yemen'deki Güney Devrim Hareketi, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi ile Yemen hükümeti arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nı kabul etmediklerini açıkladı.

Güney Devrim Hareketi Yüksek Konsey Başkanı Hasan Baum, sosyal medyadan yayınladığı görüntülü mesajında, Riyad Anlaşması'na işaret ederek, "Güney halkının, bağımsız bir devlet kurulması konusundaki taleplerini karşılamayan hiçbir anlaşmayı ya da girişimi kabul etmiyoruz." dedi.

Baum, Hareketin güney vilayetlerindeki tüm yöneticilerine "devrim faaliyetlerinin tırmandırılması ve güneydeki liderlerle iletişim kurulması için komiteler oluşturulması talimatı verildiğini" aktardı.

Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK) hedef alan Baum, attıkları bu adımı "güneydekilerin hakkını vermeyenlere karşı mücadele konusunda safları sıkılaştırma çabası" olarak nitelendirdi.

RİYAD ANLAŞMASI'NIN UYGULANMASI ÖNÜNDE YENİ ENGEL

Özellikle Aden ve Hadramevt'te siyasi nüfuza sahip Güney Devrim Hareketinin bu adımının, Riyad Anlaşması'nın uygulanmasını daha da zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a karşıtlığıyla bilinen Hareket, defalarca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin güneyinden çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hareketten cuma günü yapılan açıklamada, Riyad Anlaşması'nın GGK ile hükümet dışında kimseye hizmet etmediği savunulmuş ve isim vermeden Suudi Arabistan güneydeki oyunun iplerini elinde tutmakla eleştirilmişti.

RİYAD ANLAŞMASI KAPSAMINDAKİ GELİŞMELER

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın daha önce bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, 5 Kasım 2019'da Yemen hükümeti ile GGK arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın ivedilikle uygulanması ve ülkede istikrarın sağlanması için taraflara bir öneri sunulduğu belirtilmişti.

Haberin ardından GGK Sözcüsü Nizar Heysem Twitter hesabından, "Konseyin, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonuna, Riyad Anlaşması'nı hayata geçirme olanağı sunmak için özerk yönetimden vazgeçtiğini" duyurmuştu.

Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi de Suudi Arabistan'ın sunduğu öneri ve GGK'nin güney illerindeki "özerklik"ten vazgeçtiğini ilan etmesinin ardından çıkardığı kararnameyle, Ahmed Salim Rabi'nin yerine Ahmed Hamid Lemles'i yeni Aden Valisi olarak atamış, Tuğgeneral Muhammed Ahmed el-Hamidi ise Tümgeneral rütbesine yükseltilerek Emniyet Müdürlüğüne getirilmişti.

Hadi, daha sonra Başbakan Muin Abdulmelik'i, Riyad Anlaşması uyarınca yeni bir hükümet kurmakla görevlendirmişti.

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