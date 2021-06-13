Yemen medyası: BAE stratejik Mayyun Adası'na askeri teçhizat taşımaya devam ediyor

Aralarında Belkis ve El-Muşahid sitelerinin de bulunduğu yerel basında yer alan haberlerde, BAE'ye ait bir yük gemisinin Mayyun Adası'na askeri teçhizat indirirken çekilen fotoğraf ve görüntülerine yer verildi.

Uydudan çekildiği belirtilen fotoğraf ve videoda BAE'ye ait "NAAYEM" adında bir yük gemisinin, Yemen hükümetinin bilgisi olmadan yeni inşa ettiği iddia edilen hava üssüne askeri teçhizat indirdiği görülüyor.

Kaynaklar, BAE gemisinin, ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetine bağlı Mukella kentinde bulunan limandan geldiğini aktardı.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, 7 Haziran'da Mayyun Adası'nda askeri üs inşa edilmesi konusunun soruşturulması talimatını vererek bu yönde ayrıntılı bir rapor hazırlanması ve sonuçlardan milletvekillerinin haberdar edilmesini istemişti.

Yemen Meclisi de 26 Mayıs'ta hükümete, Mayyun Adası'nda askeri üs inşa edilmesine ilişkin milletvekillerinin sorularını içeren bir mesaj göndermişti.

- Üssün inşasının arkasında BAE olduğu iddiası

Amerikan haber ajansı Associated Press'in (AP) mayıs ayında yayımladığı haberde, yakıt ve ticari yük gemileri için dünyanın en önemli deniz kontrol noktalarından biri olan Mayyun Adası'nda gizemli bir hava üssü inşa edildiği belirtilmişti.

Habere göre, Yemen hükümet yetkilileri, 2019'da Husilere karşı Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyondan çekildiğini duyurmasına rağmen BAE'nin söz konusu üssün inşasının arkasında olduğunu iddia etmişti.

BAE, Şubat 2020'de Yemen'deki askerlerini tamamen çektiğini açıklasa da Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri birkaç gün önce Abu Dabi'nin hala koalisyon güçleri bünyesinde faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

BAE, AP'nin Mayyun Adası ile ilgili haberine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.