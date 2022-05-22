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22 Mayıs 2022 Pazar 15:58:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2022 Pazar 15:58:00

Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 90 gün daha uzatıldı

Kaynak: AA

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Ukrayna Meclisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Meclisin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki sıkıyönetim rejiminin 23 Ağustos'a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı meclisteki 320 milletvekili tarafından kabul edildi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu.

Etiketler : 23 Ağustos Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya
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