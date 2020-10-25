  • BIST
    1190.63
  • Dolar
    7,9701
  • Euro
    9,4633
  • Altın
    487,2030
İstanbul
15 / 25
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye, Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilan etti
ABD'den İsrail'le normalleşmeyi kabul eden Sudan'a 81 milyon dolar yardım!
Suudi Arabistan ile İsrail için flaş iddia! ABD'deki seçimden sonra ilişkileri normalleştirecek
Annesine verdiği sözü tuttu! Khabib Nurmagomedov emekli oldu
Fransa'nın İslam karşıtı tutumuna tepkiler artıyor
İzmir'de koronavirüs tedbirleri unutuldu!
Irak'ta, "25 Ekim protestoları"nın yıl dönümü dolayısıyla geniş katılımlı gösteriler bekleniyor
Osmaniye'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Roma'da salgın tedbirlerinin protesto edildiği gösteride olaylar çıktı
Bir ülke daha Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması'nı onayladı
Başkent'te uygulamadan kaçan alkollü sürücü kıskıvrak yakalandı
İstanbul'da yoğun sis etkili oluyor
Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan Mısır'a jet yanıt: Hezeyanlardan ibaret
Haydut Ermenistan, çocukları cephede kullanıyor
Yargıtay 'Tacizin delili olmasa da kovulma sebebi' dedi
İstanbul Bağcılar'da kedi dehşeti! Köpek ve sahibine saldırdı
Koronavirüsün hızla arttığı Fransa'da 38 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Aydın Nazilli'deki operasyonda 28 aranan şüpheli yakalandı
İstanbul'da bir rezidansta yabancı uyruklu 3 kişi vuruldu
Yakın çevresinden biri pozitif çıkınca Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun kendini karantinaya aldı
Başkan Erdoğan Macron'a tepki göstermişti, Fransa Türkiye büyükelçisini ülkeye çağırdı
Kan donduran olay! Kocasını önce ikiye böldü sonra yaktı
Yok böyle bir maç! Ajax gol oldu yağdı! 13-0
Bu besinler hem koronadan hem de gripten insanı koruyor
25 Ekim 2020 Pazar 07:48:00 - Güncelleme:25 Ekim 2020 Pazar 07:54:00

Suudi Arabistan ile İsrail için flaş iddia! ABD'deki seçimden sonra ilişkileri normalleştirecek

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçiminin ardından İsrail ile Suudi Arabistan'ın ilişkileri normalleştirme anlaşmasına vardığının duyurulacağı ileri sürüldü.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan ve isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Suudi Arabistan ile Umman'ın da İsrail ile ilişkileri normalleştireceği iddia edildi.

Washington'un arabuluculuğunda İsrail ile Umman arasında yürütülen müzakerelerde sona yaklaşıldığı ve iki ülkenin anlaşmaya vardığı duyurusunun ABD'de gelecek ay gerçekleştirilecek başkanlık seçiminden önce yapılabileceği savunuldu.

Haberde, İsrail istihbarat servisi Mossad'ın Başkanı Yossi Cohen'in, Tel Aviv'in Suudi Arabistan ile de ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmasını umduğu ancak Riyad yönetiminin bu adımı 3 Kasım'daki seçimden sonra atmasını beklediği kaydedildi.

Haberde, Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme anlaşmasını, ABD Başkanına "seçim hediyesi" olarak sunmayı istediği iddia edildi.

Habere ilişkin Cohen'in ofisinden henüz açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail ile barış yapmak için bekleyen en az 5 ülke daha bulunduğunu ve bunlardan birinin de Suudi Arabistan olduğunu söylemişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da yapılan törenle Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşmaları imzalamıştı.

Trump, 23 Ekim'deki açıklamasında da Sudan ile İsrail'in ilişkilerini normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını belirtmişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER