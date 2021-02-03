SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında patladı

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'in Mars yolculuğu için tasarlanmış prototip roketi SN9 fırlatma görevinin ardından iniş sırasında patladı.

SN8 PROTOTİPİ DE İNFİLAK ETTİ

SpaceX geçtiğimiz ay SN8'i benzer şekilde fırlatmış, o da iniş sırasında yere çarptıktan sonra infilak etmişti. SN9'un ateşlenmeden önce çekilen son görüntüsünde hemen yan rampada SN10 roketinin bulunduğu görülüyor.

TESTİ BAŞARILI SAYDILAR

Başarılı sonuçlanmayan fırlatmaya rağmen, SpaceX, toplayabildikleri veriler nedeniyle testi bir olumlu olarak gördüklerini açıkladı.