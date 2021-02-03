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03 Şubat 2021 Çarşamba 00:49:00 - Güncelleme:03 Şubat 2021 Çarşamba 00:49:00

SpaceX'in SN9 roketi iniş sırasında patladı

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Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Starship SN9 test uçuş prototipi başarılı bir şekilde fırlatıldı. Fakat SN9 roketi iniş esnasında infilak etti.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX'in Mars yolculuğu için tasarlanmış prototip roketi SN9 fırlatma görevinin ardından iniş sırasında patladı.

SN8 PROTOTİPİ DE İNFİLAK ETTİ

SpaceX geçtiğimiz ay SN8'i benzer şekilde fırlatmış, o da iniş sırasında yere çarptıktan sonra infilak etmişti. SN9'un ateşlenmeden önce çekilen son görüntüsünde hemen yan rampada SN10 roketinin bulunduğu görülüyor.

TESTİ BAŞARILI SAYDILAR

Başarılı sonuçlanmayan fırlatmaya rağmen, SpaceX, toplayabildikleri veriler nedeniyle testi bir olumlu olarak gördüklerini açıkladı.

Etiketler : SpaceX Elon Musk SN9 roketi
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