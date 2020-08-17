Somali'de askeri üsse bomba yüklü araçla saldırı: 3 asker öldü
Kaynak: AA
Somali'nin güneyinde askeri bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 asker yaşamını yitirdi.
Somali Hükümet Sözcüsü İsmail Muhtar Ömer, terör örgütü Eş-Şebab militanlarının Bay bölgesinde askeri üsse bomba yüklü araçla saldırdığını bildirdi.
Ömer, patlama sonrası askerler ve militanlar arasında çatışma çıktığını ve saldırının geri püskürtüldüğünü belirtti.
Bay bölgesindeki askeri yetkililerden Adan Kheyrow de AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatışmada 3 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda Eş-Şebab militanının öldürüldüğünü söyledi.
Somali’nin başkenti Mogadişu'da dün bir otele yapılan bombalı ve silahlı saldırıda 20'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.
Saldırının sorumluluğunu Eş-Şebab üslenmişti.
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