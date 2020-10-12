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12 Ekim 2020 Pazartesi 16:17:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 16:17:00

Rusya'nın Kamışlı'da askeri nokta kurma girişimi, YPG/PKK sempatizanları tarafından engellendi

Kaynak: AA

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Terör örgütü YPG/PKK sempatizanları, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Kamışlı'da Rusya'nın askeri nokta kurma girişimini engelledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın sürdüğü 22 Ekim 2019'da Türkiye ve Rusya 23 Ekim 2019 saat 12.00'den itibaren Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızlarının, Barış Pınarı Harekatı alanı dışında kalan YPG/PKK unsurları ve silahlarının, Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometre dışına çıkarılmasını temin etmesi konusunda anlaşmıştı.

Bölgedeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, dün Rus güçleri söz konusu alanda yer alan Kamışlı ilçesinin doğusunda bulunan Ayn Divar köyünde ve Türk-Rus ortak devriyelerinin atılması planlanan bölgede askeri nokta kurmaya çalıştı.

Rus askerleri, köye iş makinası, zırhlı araç ve birkaç adet topçu bataryası sevk etti.

Ancak Rusya’nın üs kurma çabaları bir grup terör örgütü YPG/PKK sempatizanı tarafından engellendi.

Baskı altında kalan Rus güçleri, akşam saatlerinde Kamışlı ilçesine geri dönmek zorunda kaldı.

Fırat Nehri'nin doğusunda Rusya- ABD çekişmesi sürüyor

Rusya, geçen haziran ayında da Kamışlı'nın doğusunda Kasr Dib köyünde askeri nokta kurma girişiminde bulunmuştu.

Ancak Rus güçleri, ABD güçlerinin baskısı altında kalarak, kurmaya çalıştığı askeri noktadan vazgeçmişti.

Daha sonra ABD güçleri söz konusu köyde devriye icra etmişti.

Kamışlı'daki ABD-Rusya çekişmesi

Bu yılın başından itibaren ABD askerleri, Kamışlı'nın kuzeydoğusundaki petrol sahalarının bulunduğu Rümeylan bölgesine geçmek isteyen Rus askeri araçlarının yolunu defalarca keserek, geri dönmelerine neden olmuştu.

Mayıs ayının başında ise Rus askerleri, ilk kez, YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen Amerikan askerlerini durdurarak misilleme yapmıştı. Bunun üzerine ABD güçleri, Rümeylan'a dönmek zorunda kalmıştı.

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