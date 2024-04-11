VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İran, İsrail'e saldıracak mı? Savaş kabinesi toplanıyor
İhracatta çifte rekor!
Apple'dan casus yazılım uyarısı!
Rusya'dan Orta Doğu uyarısı... "Uzak durun"
AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti
Akdeniz'de göçmen faciası: 9 kişi öldü
11 Nisan 2024 Perşembe 12:04:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 12:04:00

Rusya'dan Orta Doğu uyarısı... "Uzak durun"

ABONE OL

Rusya, vatandaşlarına Orta Doğu'ya, özellikle İsrail, Filistin ve Lübnan'a seyahat etmeme çağrısı yaptı.

İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan İran Büyükelçiliği'ne düzenlediği saldırının ardından gerginleşen İran-İsrail ilişkileri nedeniyle Rusya, vatandaşlarını bölge ülkelere gitmemesi konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına Orta Doğu'ya, özellikle de İsrail, Lübnan ve Filistin topraklarına seyahat etmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi.

Bloomberg'in ABD ve İsrail güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ABD ve müttefikleri, İran'ın İsrail'deki askeri ve hükümet noktalarına yönelik büyük füze ya da insansız hava aracı saldırıları gerçekleştirmeye yakın olduğuna inanıyor.

"Filistin-İsrail çatışma bölgesindeki ve Lübnan ile İsrail arasındaki 'Mavi Hat' bölgesindeki durum istikrarsız olmaya devam ediyor." açıklamasını yapan bakanlık, "Çok zorunlu haller dışında bu bölgeden uzak durulmasını şiddetle tavsiye ediyoruz" dedi.

Etiketler : rusya orta doğu uyarı
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi

Sanatçı Kadir İnanır hastaneden taburcu edildi
Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

Yeşilçam'ın gamzeli oyuncusu Bahar Öztan'a 5 şehirde mevlit okutuldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX