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15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:17:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:17:00

ABD Başkanı Biden, Slovakya Başbakanı yapılan saldırıyı kınadı

Kaynak: AA

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ABD Başkanı Joe Biden, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik silahlı saldırıyı kınadıklarını belirtti.

Biden, yazılı bir açıklama yaparak Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun uğradığı silahlı saldırıyı kınadı.

ABD Başkanı Biden, açıklamasında, "Jill ve ben, (Başbakan Fico'nun) acil şifa bulması için dua ediyoruz, kalbimiz ailesi ve Slovakya halkı ile beraber. Bu korkunç şiddet eylemini kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Biden ayrıca, Slovakya'daki ABD büyükelçiliğinin ilgili makamlarla temas halinde olduğunu ve gerekmesi halinde bu ülkeye desteğe hazır olduklarını da belirtti.

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin Handlova kasabasında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Slovakya Başbakanı'na silahlı saldır!
Etiketler : ABD BİDEN SLOVAKYA ROBERT FİCO KINAMA
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