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15 Mayıs 2024 Çarşamba 23:06:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 23:06:00

Biden'dan Trump'a rest: Tartışmaya hazırım

Kaynak: TRT Haber

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ABD Başkanı Biden, başkanlık yarışındaki rakibi Donald Trump'a meydan okudu. İki kez canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile 5 Kasım seçimlerinden önce iki kez canlı yayında tartışmaya hazır olduğunu söyledi.

Biden rakibi Trump'a meydan okuyarak, "Donald Trump 2020'de bana karşı iki tartışma kaybetti. O zamandan beri hiçbir canlı yayın tartışmasına katılmadı. Şimdi de benimle tekrar tartışmak istiyormuş gibi davranıyor. Günümü güzelleştir dostum. İki kez bile tartışabiliriz" diye konuştu.

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SUS PAYI GÖNDERMESİ

Başkan Biden, Trump'ın New York'taki sus payı davasındaki mahkeme takvimine üstü kapalı bir gönderme yaparak Trump'ın yasal sorunlarına da değinerek, "Hadi tarihleri seçelim Donald. Çarşamba günleri boş olduğunu duydum" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN HER YERDE"

Cumhuriyetçi ön seçim yarışında rakipleriyle canlı yayında karşılaşmayı reddeden Trump, son haftalarda Biden'ı kendisiyle bire bir karşılaşmaya davet ediyor.

Trump meydan okumalarında görevdeki başkana "her zaman ve her yerde" tartışmaya hazır olduğunu söylüyor.

"MEYDAN OKUMAYI KABUL ETTİ"

ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada CNN'den 27 Haziran'da yapılacak bir tartışma için gelen daveti kabul ettiğini söyledi.

Biden, "Söz sende Donald. Dediğin gibi: herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda" paylaşımında bulundu.

Etiketler : BİDEN ABD TRUMP BAŞKANLIK
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