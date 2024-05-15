Biden ve Trump canlı yayına çıkacak! Tarih netleşti

ABD'de Başkanlık yarışı yaklaşıyor: Biden ve Trump'ın büyük buluşma tarihi belli oldu!

ABD'de başkanlık seçimlerine aylar kalırken, ABD Başkanı Joe Biden ve eski Başkan Donald Trump, canlı yayında tartışacak. Biden ve Trump, 27 Haziran'da CNN kanalında, 10 Eylül'de ise ABC kanalında canlı yayında karşı karşıya gelecek ve seçmenlere mesajlarını iletecek.

CNN tarafından yapılan açıklamada, Georgia eyaletinde yer alan Atlanta kentinde düzenlenecek canlı yayına izleyici katılmayacağı ve moderatörlerin ise daha sonraki bir tarihte açıklanacağı ifade edildi.

ABC ise henüz ev sahipliği yapacağı canlı yayın hakkında detay paylaşmadı.

Biden, Trump'ın devam eden ceza davasına değinerek, "Çarşamba günleri özgür" ifadelerini kullandı.

Trump ise Biden'ın "iki cümleyi bir araya getiremeyen" ve "en kötü tartışmacı" olduğunu iddia etti.