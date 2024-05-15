ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım

ABD savaş bitsin istemiyor: Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım yapılacak
Kaynak: AA
ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri finansman paketini onayladığını bildirdi.
Ukrayna'ya ziyarette bulunan Blinken, Kiev'e yapılan desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.
Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolar ek dış askeri finansman sağlayacağını aktardı.
İki ülkenin bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Blinken, bu anlaşmanın "çok kısa sürede" tamamlanabileceğinin altını çizdi.
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