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ABD'den Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım
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15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:55:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 18:55:00

ABD savaş bitsin istemiyor: Ukrayna'ya 2 milyar dolar daha yardım yapılacak

Kaynak: AA

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ABD, Ukrayna'ya 2 milyar dolarlık askeri finansman paketini onayladığını bildirdi.

Ukrayna'ya ziyarette bulunan Blinken, Kiev'e yapılan desteğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, ABD'nin Ukrayna'ya 2 milyar dolar ek dış askeri finansman sağlayacağını aktardı.

İki ülkenin bir güvenlik anlaşması üzerinde çalışmaya devam ettiğini anlatan Blinken, bu anlaşmanın "çok kısa sürede" tamamlanabileceğinin altını çizdi.

Etiketler : abd ukrayna yardım savaş rusya blinken
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