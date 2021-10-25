Rusya: Sudanlılar ülkedeki iç sorunlarını kendi başına çözmeli

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sudan'daki olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sudan'da siyasi ve ekonomik "sistematik" kriz yaşandığını belirten Zaharova, "Bu, son iki yılda izlenen başarısız bir politikanın doğal sonucudur. Nüfusun büyük bölümünün umutsuzluğu ve kötü durumu, geçici hükümet ve onun yabancı hamileri ve danışmanları tarafından dikkate alınmadı" ifadelerini kullandı.

Sudan'ın içişlerine "yabancı" müdahalenin olduğunu ifade eden Zaharova, bunun, geçici hükümete güvenin sarsılmasına yol açtığını vurguladı.

Rusya'nın Sudan halkına gerekli desteği sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:

"Sudanlıların iç sorunlarını kendi başına çözebileceğinden ve ulusal çıkarlardan yola çıkarak ülkesinin egemen gelişmesinin yönünü belirleyebileceğinden eminiz. Bunu yapmaları gerekiyor."

SUDAN'DA DARBE GİRİŞİMİ

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonularak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

SUDAN'DAKİ SİYASİ KRİZ

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce de eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.