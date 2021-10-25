VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü
Rusya: Sudanlılar ülkedeki iç sorunlarını kendi başına çözmeli
Price: Türkiye ile iş birliği arayışındayız
Kovid-19 geçirenlerin yaklaşık dörtte biri zihinsel sorunlar yaşıyor
Türkiye'de 27 bin 663 yeni vaka tespit edildi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, erken seçim tarihini verdi
ABD'de 5-11 yaş grubuna aşı uygulaması kasımda başlayabilir
Başkan Erdoğan: Türk yargısı kimseden talimat almaz
Sera gazı seviyeleri rekor kırdı!
Büyükelçiler geri adım attı, Türkiye olumlu karşıladı
Kızıldeniz'in 'istilacısı' aslan balığı Ege'de de yayılıyor
Yapay Zekâ ile Güçlendirilen Yeni Nesil Teknolojiler
Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları: İstanbul etabı 29-30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleşec...
Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Metina'da 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Ümitcan Uygun yalan söylemiş!
NASA Başkanı'ndan bomba itiraf: Gizli raporu gördüm, UFO'lar gerçek
Komşunun "Türkiye" oyunu ortaya çıktı
Halk sokağa indi, OHAL ilan edildi
Türkiye'den devrim niteliğinde hamle için geri sayım başladı
9. Boğaziçi Film Festivali kapsamında Danis Tanovic Masterclass'ı Gerçekleştirildi
Başkan Erdoğan'ın MHP lideri Bahçeli ile görüşmesi başladı
Gazprom'dan Türkiye açıklaması: 25 milyar metreküpe ulaşacak
Ben Bilirim 500. bölümünü kutluyor!
İşte Mossad casusları ve Türkiye'deki görevleri
25 Ekim 2021 Pazartesi 23:13:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 23:13:00

Rusya: Sudanlılar ülkedeki iç sorunlarını kendi başına çözmeli

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sudanlıların ülkedeki iç meseleleri kendi başına çözmeleri gerektiğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sudan'daki olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Sudan'da siyasi ve ekonomik "sistematik" kriz yaşandığını belirten Zaharova, "Bu, son iki yılda izlenen başarısız bir politikanın doğal sonucudur. Nüfusun büyük bölümünün umutsuzluğu ve kötü durumu, geçici hükümet ve onun yabancı hamileri ve danışmanları tarafından dikkate alınmadı" ifadelerini kullandı.

Sudan'ın içişlerine "yabancı" müdahalenin olduğunu ifade eden Zaharova, bunun, geçici hükümete güvenin sarsılmasına yol açtığını vurguladı.

Rusya'nın Sudan halkına gerekli desteği sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Zaharova, şunları kaydetti:

"Sudanlıların iç sorunlarını kendi başına çözebileceğinden ve ulusal çıkarlardan yola çıkarak ülkesinin egemen gelişmesinin yönünü belirleyebileceğinden eminiz. Bunu yapmaları gerekiyor."

SUDAN'DA DARBE GİRİŞİMİ

Sudan'da sabah saatlerinde Başbakan Abdullah Hamduk ve çok sayıda siyasetçi alıkonulmuştu.

Sudan Enformasyon Bakanlığı, Başbakan Hamduk'un darbeyi reddettiği için alıkonularak bilinmeyen bir yere nakledildiğini duyurmuştu.

Ülkenin birçok yerinde elektrik ve internet hatları kesilirken, askeri güçlerin, başkent Hartum'un Umdurman bölgesindeki radyo ve televizyon merkezini basarak çok sayıda çalışanı gözaltına aldığı bildirilmişti.

Darbe girişiminin ardından hükümetin sivil kanadı ve çok sayıda siyasi parti, halka sokağa inme çağrısı yapmıştı. Çağrının ardından Hartum'un farklı bölgelerinde bir araya gelen binlerce Sudanlı, askeri müdahaleye karşı gösteri düzenlemeye başlamıştı.

SUDAN'DAKİ SİYASİ KRİZ

Sudan Meslek Odaları Birliği, Aralık 2018'deki "halk devrimine" sahip çıkılması ve sivil yönetime geçiş talebiyle yaklaşık 2 haftadır birçok kentte "devrimi" ve mevcut sivil hükümeti destekleyen gösteriler düzenliyordu.

Birlik, daha önce de eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarına son veren kitlesel halk protestolarına öncülük etmişti.

Etiketler : Mariya Zaharova Rusya Sudan
Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

Sevgilisinden Hadise'ye romantik kutlama!

Seksenler'in Seyfi'si Kemal Kuruçay vefat etti

Seksenler'in Seyfi'si Kemal Kuruçay vefat etti
Birbirlerini takipten çıktılar

Birbirlerini takipten çıktılar
Şırnak'ta yoğun ilgi

Şırnak'ta yoğun ilgi
İspanya'da sevgi seli

İspanya'da sevgi seli
Setlere dönüyor

Setlere dönüyor
'Mete Başkan' ekrana döndü

'Mete Başkan' ekrana döndü
'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı

'Gerçek mermi' olduğu ortaya çıktı
Murat Yıldırım eşi Imane'ye övgü yağdırdı

Murat Yıldırım eşi Imane'ye övgü yağdırdı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER