Rus halkını ayaklandıran fotoğraf!

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21 Kasım 2020 Cumartesi 16:20:00 - Güncelleme:21 Kasım 2020 Cumartesi 16:20:00

Rusya-Ermenistan görüşmesinde bayrak krizi: Rus halkı hesap sordu

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Rus heyeti Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan'da temaslarda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın paylaştığı fotoğrafta Rusya bayrağının olmaması tepki çekti.

Dağlık Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında çatışmaları sonlandıran anlaşmanın ardından bölgedeki durum ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Rus hükümet üyelerinden oluşan heyet Ermenistan’ın başkenti Erivan’a geldi.

Geniş katılımlı Rus heyetinin birinde, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile Acil Durumlar Bakanı Yevgeniy Ziniçyev bulunurken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un beraberindeki heyette Başbakan Yardımcıları Aleksandr Novak ve Aleksey Overçuk, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova yer aldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüşen Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in verdiği görevin bölgede kanın dökülmesini önlemek olduğunu ve barışı tesis etmek için kendilerini çok işin beklediğini söyledi.

Ayrıca Şoygu, Rus askerlerinin Dağlık Karabağ’a konuşlanma işlemlerinin tamamlandığını da sözlerine ekledi.

Rus heyetinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE BAYRAK KRİZİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yapılan görüşmenin ardından Paşinyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u makamında kabul etti. Gerçekleşen görüşmeye dair Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın paylaştığı fotoğraf ise tepki çekti. Zaharova’nın takipçileri paylaşılan fotoğrafta Rusya bayrağının olmamasına dikkat çekti. Ruslar protokol görüşmelerinde her iki ülkenin bayrağının da olması gerektiğini, fakat görüşmelerde sadece Ermenistan bayrağının olduğunu belirterek bunun protokol kurallarına aykırı olduğunu savundu. Rusya heyetini eleştiren vatandaşlar, protokol hatası yapanların cezalandırılmasını isteyerek Zaharova’dan kısa zamanda açıklama beklediklerini ifade etti.

"TÜRK-RUS ORTAK MERKEZİN YERİ ANLAŞMASI TAMAMLANIYOR"

Türkiye ile Rusya arasında ateşkesin izlenmesi için ortak merkezin konumu ve görevi hususundaki anlaşma hakkında da bilgi veren Şoygu, "Azerbaycan topraklarında ateşkesin kontrolü için Türk-Rus ortak merkezi kurulması ile ilgili memorandum çerçevesinde, Türk tarafıyla ortak merkezin yeri ve görevleri konusunda anlaşma tamamlanıyor." ifadelerini kullandı.

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