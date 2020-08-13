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13 Ağustos 2020 Perşembe 22:46:00 - Güncelleme:13 Ağustos 2020 Perşembe 22:46:00

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Libya konusunda Türkiye ile müzakereler ağustos, eylül aylarında yapılacak

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Türkiye ile Libya krizine ilişkin müzakerelerin bu ay ya da eylülde yapılacağını söyledi.

Mariya Zaharova, bakanlıkta video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya krizine değinen Zaharova, bu meselenin siyasi yollarla çözülmesiyle ilgili taraflarla temas halinde olduklarını aktardı. Zaharova, "Berlin Konferansı kararları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2510 sayılı kararı, Libya'da kolektif eylemler için temel olmalı." diyerek Libya meselesini Türkiye ile düzenli yapılan çalışma kontakları esnasında ele aldıklarını kaydetti.

Libya meselesi üzerine "Türk-Rus Yüksek Düzeyli İstişareler"in Ankara'da 21-22 Temmuz'da yapıldığını hatırlatan Zaharova, "İlgili Rus ve Türk kurumları arasında Libya konusunda bir sonraki müzakerelerin başkent Moskova'da ağustos, eylül aylarında taraflar için uygun tarihte yapılması bekleniyor." ifadesini kullandı.

"YABANCI ORTAKLAR, BELARUS YÖNETİMİNE BASKI UYGULUYOR"

Zaharova, Belarus’ta kesin olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Aleksandr Lukaşenko’nun kazanması dolayısıyla başlayan protesto gösterilerini de yakından takip ettiklerine değinerek ülkede kamu düzeninin bozulmasından endişe duyduklarının altını çizdi.

Bazı yabancı ortakların, Belarus yönetimine baskı uyguladığına dikkati çeken Zaharova, "Toplumu bölme ve durumu istikrarsızlaştırma amacıyla egemen bir ülkenin işlerine karışma girişimlerinde bulunuluyor. Benzer yöntemlerin, başka ülkelerde de kullanıldığını defalarca gördük." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesi itidale ve sağduyu göstermeye çağırıyoruz." diyen Zaharova, durumun kısa zamanda düzeleceğini umduklarını belirtti.

Zaharova, Belarus'ta Rus Wagner'e bağlı 33 paralı savaşçının yakalanması meselesine dair iki ülkenin ilgili kurumların temas halinde olduğunu kaydetti.

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