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14 Kasım 2020 Cumartesi 16:04:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 16:04:00

Rus Barış Gücü Dağlık Karabağ'da devriyelere başladı

Kaynak: IHA

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Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki zaferi sonrası, Ermenistan 30 yıl işgal altında tuttuğu topraklardan çekilme kararı alırken, bölgede görev yapacak Rus Barış Gücü askerleri de devriyelerine başladı.

 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, “14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü’ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’dan kalkan Il-76 uçaklarıyla Ermenistan’daki Erebuni Havaalanı’na taşınan zırhlı araçların karayolu ile Dağlık Karabağ sınırındaki Goris kentine, daha sonra kontrol noktalarına sevkiyatının gerçekleştirildiği ifade edildi. Rus Barış Gücü askerlerinin güvenliği için Rus devriye polislerinin de görev aldığı aktarılırken, gözlem noktalarından mülteci geçişlerine yardım edileceği, sivillere yönelik saldırıların önüne geçileceği, bölge güvenliğini sağlanacağı transit geçiş trafiğinin güvenliğinin sağlanacağı ifade edildi.

5 YENİ GÖZLEM NOKTASI KURULMASI PLANLANIYOR

Kontrol noktalarındaki Rus Barış Gücü askerlerinin devriyelerinden de görüntüler servis edilirken, konuya ilişkin Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov açıklamalarda bulundu. Konaşenkov, “14 Kasım itibarıyla Rus Barış Gücü’ne ait 12 gözlem noktasına yerleştirilen askerler tarafından her saat başı bölgede gözlemler yapılıyor. Bugün bölgede 5 yeni gözlem noktasının daha oluşturulması planlanıyor. Bugünden itibaren Rus devriye polisleri de Güney bölgede devriye gezmeye başlayacak” dedi.

Konaşenko ayrıca Rus Barış Gücü askerlerinin anlaşmanın imzalandığı andan itibaren bölgeye sevkiyatıyla ilgili teknik bilgiler aktarırken, bölgede yapılan ilk devriyelerde ateşkesin ihlaline yönelik bir girişimin gözlemlenmediğini vurguladı.

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