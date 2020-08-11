Dünyanın ilk Covid-19 aşısına onay çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı. Putin, kızının aşıyı ilk kullananlardan olduğunu söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu.

Rusya'dan koronavirüs (Covid-19) aşısına ilişkin açıklama geldi. Açıklama Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Putin’den geldi. Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşının tescil edildiğini ifade etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

"DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ'NÜN AŞIYI TESCİL ETMEK GİBİ BİR GÖREVİ YOK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde geliştirilen Covid-19 aşısının Sağlık Bakanlığınca tescillendiğini duyurdu. Putin aşıdan kızının da yaptırdığını aktardı.

Rusya'dan gelen ilk tescilli aşı açıklamasını değerlendiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı çalışmalarını inceleyebileceğini, görüş ve tavsiye açıklayabileceğini ancak her ülkenin kendi prosedürü gereği aşıyı tescillemek gibi bir görevi olmadığını söyledi.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Rusya lideri, Covid-19'a karşı Moskova'da geliştirdikleri aşının Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü, "Covid-19 aşısına olası ön onay süreci konusunda Rus otoriteler ile yakın temas halindeyiz, süreç titiz bir gözden geçirmeyi gerektiriyor" dedi.

