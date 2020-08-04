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04 Ağustos 2020 Salı 16:25:00 - Güncelleme:04 Ağustos 2020 Salı 16:37:00

Özel statüsünün kaldırılmasının birinci yılında Cammu Keşmir'de sokağa çıkma yasağı

Kaynak: AA

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Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in özel yönetim statüsünün kaldırılmasının birinci yılında bölgenin başkenti Srinagar'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'in Mülki idare amiri Shaid Iqbal Choudhary, Hindistan karşıtı grupların "Kara Gün" olarak ilan ettikleri 5 Ağustos'ta düzenlemeyi planlandıkları protestolar nedeniyle Srinagar'da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti.

Choudhary, yasağın bugün ve yarın uygulamada olacağını ifade etti.

Srinagar'da zırhlı ve silahlı polis ve paramiliter askerlerin mahalle arasında gezerek, halkı sokağa çıkma yasağına uymaları konusunda uyardıkları; yol, köprü ve kavşaklarda çelik barikatlar ve dikenli teller kurdukları öğrenildi.

Bir polis yetkilisi, son birkaç günde protestoları düzenleyeceği ileri sürülen çok sayıda gencin gözaltına alındığını aktardı.

KEŞMİR KONTROL HATTINDA ÇATIŞMA

Diğer yandan Pakistan ve Hindistan arasındaki Keşmir Kontrol Hattı'nda iki ülke orduları birbirine ateş açtı.

Pakistanlı yetkililer, Hindistan ordusunun açtığı top ateşinde Tattapani köyünde 11 kişinin yaralandığını bildirirken, Hindistan ordusu Pakistan'ın atışlarına karşılık verdiklerini duyurdu.

Hindistan yönetimi, 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmış, 31 Ekim 2019'da eyalet yönetimini lağvederek merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" olarak ikiye ayırmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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