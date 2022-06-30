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30 Haziran 2022 Perşembe 12:27:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 12:28:00

NATO Zirvesi, terörizm ve Kuzey Afrika konulu oturumla sona erdi

Kaynak: AA

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İspanya'nın ev sahipliğinde Madrid'de düzenlenen 32. NATO Zirvesi, terörizm ve Kuzey Afrika konulu oturumla sona erdi.

Zirvenin son gününde sabah düzenlenen oturuma 30 NATO üyesi ülkenin devlet veya hükümet başkanları ile dışişleri ve savunma bakanları katıldı.

Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etti.

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinde ekonomik krize karşı alınacak önlemlerde koalisyon ortakları arasında yaşanan krizden dolayı dün akşam Madrid'den ayrılarak Roma'ya dönünce yerine Savunma Bakanı Lorenzo Guerini toplantıda yer aldı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, oturumun açılışında yaptığı konuşmada, Kuzey Afrika ve Sahel bölgelerinin birbirine bağlı güvenlik, demografik, ekonomik ve siyasi sınamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu sınamaların iklim değişikliğinin etkileri ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında ortaya çıkan gıda kriziyle arttığını vurgulayan Stoltenberg, "Ortak sınamalarla mücadele için güneydeki ortaklarımızla çalışmaya devam etmek bizim çıkarımızadır. Bugün NATO'nun istikrarsızlıkla nasıl baş edebileceğini ve terörle mücadeleyi nasıl artıracağını ele alacağız." dedi.

Madrid'deki zirvede onaylanan stratejik konseptte NATO, terörizm için "uluslararası güvenlik, barış ve vatandaşların güvenliğine karşı en doğrudan asimetrik tehdit" tanımını yaptı.

Diğer yandan Estonya Başbakanı Kaja Kallas, zirvede basına yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'e yapılan NATO'ya katılım davetinden sonra Rusya'dan "bir sürpriz beklediklerini" söyledi.

Kallas, Rusya'nın hibrit veya siber saldırılar başlatabileceğini ileri sürdü.

Zirvenin sona ermesinin ardından Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile bazı ülkelerin liderleri basın toplantısı düzenleyecek.

Etiketler : 30 NATO üyesi Madrid Mario Draghi
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