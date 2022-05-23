NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu

Uzay görevinde kaskına su doldu, boğulmaktan ucuz kurtuldu. Alman asıllı NASA astronotu Matthias Maurer 23 Mart'ta son uzay yürüyüşüne çıktı.

Ekip arkadaşı Kayla Barron, Maurer'in uzay giysisini çıkarmasına yardım ederken, kaskın içindeki suyu fark etti. Güneş'in zararlı ışınlarını filitreleyen siperliğin yarısının suyla kaplandığı anlaşıldı. Kaskın arkasındaki emici ped de nemlenmişti.

Uzay giysisinde çıkan sorun, NASA'yı alarma geçirdi. Aciliyeti olmayan tüm uzay yürüyüşleri askıya alındı.

Sorunlu giysi Temmuz'da Dragon kargo aracıyla getirilecek

Marurer'în sorunlu giysisinin de Dragon kargo aracıyla Temmuzda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan Dünya'ya geri getirilmesi kararlaştırıldı.

Emme pedleri astronot kıyafetlerinde 2013'te kullanılmaya başlandı. Başka bir astronotun kaskına da o dönemde su dolmuş, boğulma tehlikesi geçiren astronot uzay görevini erken bitirmek zorunda kalmıştı.