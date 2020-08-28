Merkel'den skandal Yunanistan açıklaması! Bunu yapmak zorundayız

Türkiye ve Yunanistan arasında arabulucuğa girişen Almanya'dan bugün tarafını belli eden açıklamalar geldi.

Başbakan Angela Merkel, tüm Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı desteklemekle yükümlü olduğunu söyledi.

Merkel, geleneksel yaz mevsimi basın toplantısında yaptığı açıklamada, "AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor.” ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yoğun olarak Türkiye ilişkilerini ele aldığını aktaran Merkel, "Bu ilişkiler çok yönlü. Türkiye, NATO müttefikidir. İhtilaf, iki NATO üyesi arasında. Bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün bir görüşme öngörülmediğini belirterek, "Ancak onunla çok sık konuşuyoruz. Her zaman olduğu gibi bir görüşme olduğunda ivedilikle sizi bilgilendireceğiz." dedi.

"FRANSA KÖTÜ POLİSİ, ALMANYA İYİ POLİSİ OYNAMAYA ÇALIŞIYOR"

AB Uzmanı Umut Elmas bugün Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yaptığı açıklamaları şöyle değerlendirdi:

"Son bir aydır bölge üzerinden yapılan tartışmalara bakıldığında, bir tarafta Fransa, Türkiye ile ilişkilerini germeye çalışıyor diğer tarafta da Almanya arabuluculuk rolüne soyunurken, Merkel'in bugün yaptığı taraflı ve hukuk dışı açıklamaların, Yunanistan'ın tezini koz olarak kullanarak, Fransa'nın kötü polisi, Almanya'nın da iyi polisi oynamaya çalıştıklarını görüyoruz.

Merkel'in ağzından bu açıklama her ne kadar uluslararası hukuka aykırı bile olsa her ne kadar AB hukukun üstünlüğüne inandığını söylese de, Türkiye'nin bu noktada kendi tezinin çok net bir şekilde arkasında durması Almanya'yı bu açıklamayı yapmak zorunda bıraktı."

star.com.tr / AA