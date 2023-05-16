Meksika'da hortum: 4 ev hasar gördü
Kaynak: İHA
Meksika'nın Puebla eyaletinde meydana gelen hortum, 4 eve hasar verdi.
Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Serdan şehri yakınlarındaki kırsal bölgede hortum meydana geldi.
Bölge halkında paniğe neden olan hortum, çok sayıda ağacı devirerek, 4 eve hasar verdi.
Hortumun ardından bölgeye gönderilen yardım ekipleri, olayda can kaybının yaşanmadığını ifade etti.
Görgü tanıkları, hortumun dakikalarca sürdüğünü ve ardından dolu ve sağanak yağışın etkili olduğunu ifade etti.
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