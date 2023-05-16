Meksika'da hortum: 4 ev hasar gördü

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Serdan şehri yakınlarındaki kırsal bölgede hortum meydana geldi.

Bölge halkında paniğe neden olan hortum, çok sayıda ağacı devirerek, 4 eve hasar verdi.

Hortumun ardından bölgeye gönderilen yardım ekipleri, olayda can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Görgü tanıkları, hortumun dakikalarca sürdüğünü ve ardından dolu ve sağanak yağışın etkili olduğunu ifade etti.