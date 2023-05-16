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16 Mayıs 2023 Salı 00:22:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2023 Salı 00:22:00

Meksika'da hortum: 4 ev hasar gördü

Kaynak: İHA

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Meksika'nın Puebla eyaletinde meydana gelen hortum, 4 eve hasar verdi.

Meksika'nın Puebla eyaletinde yer alan Serdan şehri yakınlarındaki kırsal bölgede hortum meydana geldi.

Bölge halkında paniğe neden olan hortum, çok sayıda ağacı devirerek, 4 eve hasar verdi.

Hortumun ardından bölgeye gönderilen yardım ekipleri, olayda can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Görgü tanıkları, hortumun dakikalarca sürdüğünü ve ardından dolu ve sağanak yağışın etkili olduğunu ifade etti.

Etiketler : Meksika Puebla eyaleti hortum
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