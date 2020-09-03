03 Eylül 2020 Perşembe 17:21:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 17:23:00
Korkunç olay! Almanya'da bir evde çok sayıda çocuk cesedi bulundu
Kaynak: DHA
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Alman polisi, Solingen şehrindeki bir evde 5 çocuğun cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Çocukların kimin olduğuna dair bilgi verilmedi, ölüm nedenleri araştırılıyor.
Alman polisi ülkenin Solingen kentindeki bir evde beş çocuğun cansız bedenini buldu. Çocukların kimliği ve ölüm nedeniyle ilgili araştırma yapılıyor.
DHA'da yer alan haberde Wuppertal polisi sözcüsü, çocukları kimin bulduğuna dair bilgi vermezken; çocukların ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı.
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