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07 Ağustos 2022 Pazar 16:00:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2022 Pazar 16:00:00

Komşuda casus skandalı büyüyor!

Kaynak: Akşam

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Yunanistan'da telekulak skandalı büyüyor. İşin içinden Başbakan Miçotakis'in başbakanlığa genel sekreter yaptığı yeğeninin çıkması olayı başkanı bir boyuta taşıdı. Miçotakis'in skandala ilişkin yarın bir açıklama yapması bekleniyor.

Yunanistan İstihbarat Teşkilatı (EYP) başkanı Panagiotis Kontoleon, ülkesinde yaşanan casusluk skandalı sonrası istifa etti. Başbakanlık Ofisi, Kontoleon'un istifa dilekçesinin kabul edildiğini duyuruldu. Kontoleon'un yerine Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Themistoklis Demiris'in getirileceği öğrenildi. Casusluk skandalı, muhalefet partilerinden PASOK lideri Nikos Androulakis'in cep telefonunda casus bir yazılım olduğunu keşfedip şikayette bulunmasıyla başladı.

TELEFONUMU DİNLİYORLAR

Yunanistan'daki üçüncü büyük siyasi partinin lideri ve aynı zamanda Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi olan Nikos Androulakis, konuyu mahkemeye taşıdı. Androulakis, 26 Temmuz'da Atina'daki adliyeden ayrılırken basına verdiği demeçte, "Birkaç gün önce Avrupa Parlamentosu tarafından cep telefonumun Predator casus yazılımıyla izlendiği konusunda bilgilendirildim. Bu tür hastalıklı uygulamaların arkasına gizlenenleri ortaya çıkarmak benim kişisel bir meselem değil, demokratik görevim" ifadelerini kullandı.

İSTİHBARAT SERVİSİ İTİRAF ETTİ

Skandal Yunan parlamentosuna da taşındı. Yunan Ekathimerini gazetesinin haberine göre basına kapalı yapılan oturumda istihbarat servisi EYP gazeteci Thanasis Koukaki'nin telefonunun takip edildiğini itiraf etti. EFSYN gazetesi ise "Hükümet ülkede çok sayıda gazeteci, hukukçu ve vatandaşı casus yazılımlarla gözetim altına aldı. İzlenenler arasında göçmen yardım kuruluşları ve pandemi karşıtları da var. Bu kişilerin ideolojik arka planlarının bile dosyalandı" diye yazdı.

SKANDALIN ARDINDA YEĞEN VAR

Telekulak rezaletinin detayları ise ülkede bağımsız ve muhalif gazetecilerin kurduğu 'Reporters United' haber platformunda yer aldı. "Büyük kardeş ve büyük yeğen" başlıklı dosya haberde şu iddialarda bulunuldu:

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in, Başbakanlık Genel Sekreteri görevindeki yeğeni Grigoris Dimitriadis'in şirketinin illegal casus yazılımı ve izleme araçları satan firmalarla ortaklığı bulunuyor.

Dimitriadis'in orkakları Yunanustan'da yasa dışı izleme / casus programı olan Predator'u pazarlıyor. Ortaklar, Yunanistan halkını ve kurumlarını kanuna aykırı şekilde gözetleyip hackliyor.

Yeğen Dimitriadis kendini 'ticari faaliyetlerim kesinlikle hukukidir' diyerek savunuyor. Başbakan Miçotakis ise yasa değişiklikleri ile yeğenini korumaya alarak olayı örtbas etmeye çalışıyor.

Miçotakis 2019'da seçimlerin hemen ardından Yunanistan Ulusal İstihabrat Servisi'nin (EYP) izleme birimini kendi denetimine alan bir yasa değişikliğine gitti.

2020'de ise Reporters United'in ve aynı zamanda CNN Greece'in çalışanı olan Thanasis Koukakis'in casus yazılımla dinlendiği ortaya çıktı.

Gazeteci Koukakis izlendiğine ilişkin bilgileri talep ettiğinde hükümet, Miçotakis'in talimatıyla Mart 2021'de bilgilenme yasasında bir değişklik yaptı, talebi reddetti.

Skandalın ardından yedi uluslararası gazetecilik kurumu hükümetten açıklama istediler ancak hükümet ne söz konusu şirketleri ne kayıtları inceledi.

DİMİTRİADİS KANUN TANIMIYOR

Miçotakis'in yeğeni Dimitriadis, 11 Temmuz 2019'da Başbakanlık Genel Sekreterliği'ne atandı.

11 Aralık 2019'da ise Dimitriadis'in 50 bin euoro ödeyerek Eledyn adlı bir yenilenebilir enerji firması kurdu.

2019'da revize edilen 4622 sayılı "Hükümet, Hükümet Organları ve Hükümet Çalışanları" başlıklı yasaya göre "Kamu çalışanları hiçbir ticari faaliyette bulunamaz."

Hukuk firması olan D&V Law Firm'in sitesinde Dimitriadis'in kamudaki görevi dolayısıyla artık D&V ile ilişkisinin kalmadığı yer alıyor, Eledyn firması üzerinden alım-satım işlerini sürdürüyor.

MİÇOTAKİS CEVAP VERMEDİ

Eledyn'in iş ortaklarından biri, işadamı George Bitharas'ın yüzde elli ortaklığı bulunan Delphi Line şirketi, diğer yüzde elli pay ise Krikel firmasına ait. Krikel firması Yunan istihbaratına gözlem ve hackleme yazılımları sağlıyor.

Bitharas'a "Dimitriadis'la hem kişisel hem de şirket olarak karşılıklı ilişkilerimiz hukuk kuralları dahilindedir. Hiçbir kanun dışı faaliyetten sorumlu değiliz" cevabını verdi.

"Dinleme olayında Dimitriadis'in rolünün ne olduğu ve Başbakan Miçotakis'in bu konu hakkında ne kadar bilgisi olduğu" sorusuna Miçotakis hiçbir şekilde cevap vermedi.

YUNANİSTAN'DA ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Erken seçim iddialarının gündeme geldiği ülkede ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), erken seçim hazırlıklarına başlamıştı.

MİÇOTAKİS AÇIKLAMA YAPACAK

Yunan medyası yaşana son gelişmeyi manşetten duyurdu.

Miçotakis'in skandala ilişkin yarın bir açıklama yapması bekleniyor. Açıklamada; olayın tam olarak netleştirilmesi için yol haritasının belirleneceği iddialar arasında yer alıyor.

MİÇOTAKİS İÇİN YOLUN SONU GELDİ Mİ?

CNN Greece'te yer alan haberde, seçim öncesi planlamada bir değişiklik olmadığı ifade edilirken skandal sonrası masada yeniden yapılanmaya olabileceği sinyali geldi.

Etiketler : Yunanistan İstihbarat Teşkilatı Panagiotis Kontoleon Kontoleon Yunanistan Miçotakis
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