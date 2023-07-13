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Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 372'ye yükseldi
13 Temmuz 2023 Perşembe 12:21:00 - Güncelleme:13 Temmuz 2023 Perşembe 12:21:00

Kenya'da açlık tarikatı soruşturmasında ceset sayısı 372'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Kenya'da, "açlık tarikatı" soruşturması kapsamında bulunan ceset sayısının 372'ye yükseldiği bildirildi.

Bölge Komiseri Rhoda Onyancha, mezar arama çalışmalarında yeni cesetlere ulaştıklarını açıkladı.

Onyancha, tespit edilen ceset sayısının 372'ye çıktığı bilgisini paylaşarak, nisandan bu yana tarikatın elinden 95 kişinin kurtarıldığını kaydetti.

Good News International Kilisesi Papazı Paul Mackenzie hakkında, kilisesindeki insanlara, aç kalıp Hz. İsa'ya kavuşmalarını vadederek birçok kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Tarikatın lideri Mackenzie, soruşturmanın başında polislere 1000 kişinin cansız bedenine ulaşacaklarını söylemişti.

Etiketler : Rhoda Onyancha Mackenzie Kilisesi Papazı Paul Mackenzie
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