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21 Mayıs 2019 16:06 | Salı

Katarlı ve İngiliz yetkililer bölgesel gelişmeleri görüştü

İngiltere Savunma Bakanlığı Orta Doğu Başdanışmanı General John Lorimer, Doha'da Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani ile bölgesel gelişmeleri görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Şeyh Abdullah, İngiliz General Lorimer ile beraberindeki heyeti başkent Doha'da kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgede yaşanan ortak önemi haiz son gelişmeler ve meseleler ele alındı.

ABD'nin 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ve İran'a uyguladığı yaptırımlarla gerilen Washington-Tahran hattı nedeniyle bölge, son günlerde Körfez ülkeleri ile Batılı delegasyonlar arasında gerçekleştirilen görüşmelere ev sahipliği yapıyor.

- KÖRFEZDE NELER OLUYOR? 

ABD, geçen haftalarda İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla "USS Abraham Lincoln" Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü körfeze sevk etmişti.

Ayrıca 12 Mayıs'ta 2'si Suudi Arabistan'a ait 4 ticari gemi Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) kara suları yakınlarında sabotaja uğramış, 14 Mayıs'ta da Suudi Arabistan'daki iki petrol pompa istasyonuna "drone" saldırısı düzenlenmişti. BAE, ticari gemilere yönelik sabotajın İran tarafından yapıldığını iddia etmişti. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonu haberinde gemilerden ikisinin Suudi Arabistan, diğerlerinin de BAE ve Norveç bandıralı olduğu kaydetmişti.

Son olarak, Riyad yönetimi, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırısının ardından Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliği üyesi ülkelerin liderlerini, Mekke'de 30 Mayıs'ta olağanüstü düzenlenmesi planlanan iki zirveye davet etmişti. 

AA

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