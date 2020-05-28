Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi

Kan donduran olay! 11 yaşındaki oğlunu öldürüp hiçbir şey olmamış gibi kayıp ilanı verdi

Brezilya'da kan donduran bir cinayet işlendi. 11 yaşındaki oğlunu ilaçlarla zehirleyerek öldüren anne, daha sonra evladının cansız bedenini bir battaniyeye sararak eski evlerine attı. Polisin çapraz sorgusunda dayanamayarak cinayeti itiraf eden kadın, oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyledi.

ÖNCE KAYIP İHBARI YAPTI

Brezilya'nın Planalto şehrinde Alexandra Dougokenski isimli anne, duygusal problemleri olduğunu iddia ettiği 11 yaşındaki oğlu Rafael Mateus Winques'i ağır ilaçlar vererek öldürdü.

Anne öldürdüğü oğlunu bir battaniyeye sararak eski evine attı. Daha sonra polisi arayıp, sabah uyandığında oğlunun odasına gittiğini, onu bulamadığını söyleyerek kayıp ihbarı yaptı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Polis küçük çocuğun evden kaçtığını düşündü ancak evde yapılan incelemede ve Rafeal'in üvey babasının arabasında kan izleri buldu. Analize gönderilen kan örneklerinin henüz sonuçları çıkmadı. Polis, anneyi çapraz sorguya çekince anne oğlunun duygusal sorunları olduğunu bu nedenle oğluna ağır ilaçlar verip öldürdüğünü itiraf etti. Evlat katili anne, polis tarafından tutuklandı.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN TEK KİŞİLİK KOĞUŞA ALINACAK

Anne oğlunu öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sarıp daha önce oturdukları eski evlerine attığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini söyleyen polis şefi Nadine Anflor, soruşturma bitene kadar annenin cezaevinde herhangi bir saldırıya uğramaması için özel koruma önlemleri eşliğinde tek kişilik bir koğuşta kalması için başvurduklarını söyledi.