İtalyan kuruluş: Türkiye, denklem dışı bırakılmasına müsaade etmedi

İtalyan Uluslararası Siyasal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin bir analiz yayımladı. Yazıda, "Türkiye denklem dışı bırakılmasına müsaade etmedi" ifadesine yer verildi.



M5 dergisinden Adem Kılıç'ın çeviri haberine göre, İtalyan Uluslararası Siyasal Araştırmalar Enstitüsü (ISPI), "Türkiye'nin Libya Politikası: Yeni Esneklik, Yeni Hedefler" başlıklı bir analiz yayımladı.

Analizde Türkiye'nin Libya ile imzaladığı anlaşmalarla Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan denklemi etkisiz hale getirdiğine dikkat çekildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"LİBYA İLE ANLAŞMALAR DOĞU AKDENİZ POLİTİKASININ PARÇASI"

"Türkiye'nin Libya'ya yönelik dış politikası, Doğu Akdeniz politikasının bir parçası. Türkiye'nin Kasım 2019'da Libya'nın BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) ile imzaladığı iki mutabakat zaptı (Akdeniz'de deniz yetki alanları ve güvenlik ve askeri işbirliği anlaşması) da Doğu Akdeniz politikasına dair.

"TÜRKİYE DENKLEM DIŞI BIRAKILMASINA MÜSAADE ETMEDİ"

Türkiye; Yunanistan, GKRY İsrail, Mısır ve Fransa'dan oluşan bir ülkeler bloğuyla karşı karşıya. Ankara, bu anlaşmalarla Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi dışlayan bir enerji ve güvenlik düzeninin ortaya çıkışını engelledi.

"TÜRKİYE ETKİNLİĞİNİ VE KARARLIĞINI SÜRDÜRECEK"

Türkiye, güçlü müdahalesiyle başlangıçtaki hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirdi. Neredeyse tam kontrol sağladı. Libya Başbakanı Dibeyde de Türk iş çevrelerine çok yakındır. Geçici hükümet de Türkiye için iyi bir haber. Türkiye Libya'da daha etkin ve kararlı olmayı sürdürecektir."