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30 Temmuz 2020 Perşembe 23:34:00 - Güncelleme:30 Temmuz 2020 Perşembe 23:34:00

İtalya Sağlık Bakanı'ndan flaş koronavirüs açıklaması: Veriler endişe verici

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İtalya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) kaynaklı yeni vakaların sayısı son 24 saatte 386 arttı. Sağlık Bakanı Speranza salgınla ilgili olarak, "COVID-19'a ilişkin uluslararası veriler halen endişe verici" açıklamasını yaptı.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede son 5 ayı aşkındır devam edenCOVID-19 salgınına ilişkin son bilgileri açıkladı.

Buna göre, salgın başından bugüne kadarCOVID-19 bulaşanların sayısı 247 bin 158'e ulaştı.

Son 24 saatte 386 yeni vaka kaydedildi. Bugünkü günlük artış, 5 Haziran'dan (518) beri kaydedilen en yüksek sayı oldu.

Ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 12 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı da bugün 765 artışla 199 bin 796'ya çıktı.

COVID-19’dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte sadece 3 artarak 35 bin 132’ye yükseldi.

İtalya’da bugüne kadar 6 milyon 752 bin 169 test yapıldı.

"VERİLER HALEN ENDİŞE VERİCİ"

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da parlamentoda yaptığı konuşmada, "COVID-19’a ilişkin uluslararası veriler halen endişe verici. Fransa, İspanya ve Almanya’dan gelen son işaretler, bu savaşın Avrupa’da dahi halen kazanılmadığını gösteriyor." dedi.

İtalya’da hükümet, dün gece saatlerinde çıkardığı kararnameyle COVID-19'a yönelik ülke genelinde uygulanan olağanüstü hali (OHAL) 15 Ekim’e kadar uzatmıştı.

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