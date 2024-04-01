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01 Nisan 2024 Pazartesi 16:00:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 16:00:00

İsrailli askerler, Gazze'de "ölüm bölgelerine" girenleri ayrım yapmaksızın öldürdüklerini itiraf etti

Kaynak: AA

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Haaretz gazetesine konuşan İsrailli savunma yetkilileri ve askerler, ordunun Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu ve buraya giren herkesi ayırt etmeksizin öldürdüğünü açıkladı.

Haaretz gazetesine konuşan ve ismini vermek istemeyen pek çok İsrailli asker ve savunma yetkilisi, İsrail'in Gazze'de "ölüm bölgeleri" oluşturduğunu itiraf etti.

Söz konusu yetkililer, "ölüm bölgelerine" giren herkesi ayrım gözetmeksizin hedef aldığını açıklayarak İsrail ordusunun 9 bin Hamas mensubunun öldürüldüğüne ilişkin açıklamalarını da yalanlandı.

22 Mart'ta Katar merkezli Al Jazeera kanalının Han Yunus'un Sikke bölgesinde şubat başında boş bir arazide yürüyen 4 Filistinli sivilin İsrail insansız hava araçlarının bombardımanında öldürülmesine ilişkin yayımladığı görüntüler tepkilere yol açarken, Haaretz'e konuşan İsrail ordusundan üst düzey bir yetkili, "Silahsızlardı, yürüdükleri bölgede güçlerimizi tehlikeye atmadılar." açıklamasında bulundu.

"İSRAİL GÜÇLERİNİN FAALİYET GÖSTERDİĞİ BÖLGELERDE ÖLDÜRDÜĞÜ HERKES TERÖRİSTTİR"

Gazze'de görev yapmış bir yedek subay, "Uygulamada, İsrail güçlerinin faaliyet gösterdiği bölgelerde öldürdüğü herkes teröristtir." ifadesini kullanarak itirafta bulundu.

İsrail ordusunun Güney Komutanlığında görevli kıdemli bir subay da "Her operasyondan sonra kaç teröristin öldürüldüğüne ilişkin raporları duymak şaşırtıcı." dedi.

Kıdemli subay, "Han Yunus ve Cibaliye sokaklarında koşarak İsrail ordusuyla savaşan yüzlerce veya düzinelerce silahlı adamın olmadığını anlamak için dahi olmanıza gerek yok." ifadelerini kullandı.

Bir diğer İsrailli yedek subay da "Genellikle bir binanın içinde saklanan, belki iki ya da üç terörist vardır. Bunları tespit edenler, özel teçhizata veya insansız hava araçlarına sahip askerlerdir." dedi.

Görevlerinden birinin de Gazze'de bulundukları bölgede öldürülen Hamas mensuplarının sayısını üst makamlara bilgilendirmek olduğunu kaydeden yedek subay, "Size kaç tane olduğunu soruyorlar, ben de sahada gördüklerimize ve anladığımıza göre bir sayı veriyorum ve yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yedek subay, "Hiç kimse, kimin terörist olduğunu ve kimin İsrail ordusunun muharebe alanına girdikten sonra vurulduğunu kesin olarak belirleyemez." dedi.

"ÖLÜM BÖLGELERİNE" SİLAHSIZ DAHİ OLSALAR ERKEKLERİN GİRER GİRMEZ ÖLDÜRÜLMELERİ EMRİ VERİLİYOR

Yedek subay, "(İmha bölgelerine) İnsanlar, özellikle de yetişkin erkekler girer girmez, o kişi silahsız olsa bile ateş edip öldürme emri veriliyor." dedi.

Haaretz haberinde, Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'nde İsrail güçlerince "yanlışlıkla" öldürüldüğü açıklanan 3 İsrailli esirin de söz konusu "ölüm bölgelerinden" birisine girdiği için hedef alınmış olabileceği vurgulandı.

İsrail ordusunun belirlediği "ölüm bölgelerine" girdikleri için öldürülen silahsız Filistinli sivil sayısı belirsizliğini korurken, Haaretz'e konuşan ve yakın döneme kadar Gazze'nin kuzeyinde bulunan bir diğer yedek asker, "Orada gerçekten angajman kurallarının olmadığı hissine kapıldık." dedi.

"Hiçbir olaydan sonra kimsenin bizimle ayrıntılara ilişkin konuştuğunu hatırlamıyorum." ifadelerini kullanan yedek askerin söylediklerinin gazeteye konuşan üst düzey bir savunma yetkilisinin izlenimiyle örtüştüğü görüldü.

Üst düzey savunma yetkilisi, pek çok İsrailli muharebe unsurunun "kendi angajman kurallarını" yazdığını vurguladı.

"GAZZE ŞERİDİ'NDE HALA CANLARININ İSTEDİĞİ GİBİ DAVRANAN KOMUTANLAR VAR"

Haaretz'e konuşan bir diğer üst düzey savunma yetkilisi, "ölüm bölgelerinde" ayrım gözetmeksizin Filistinlilerin hedef alınmasının Gazze'ye saldırıların başladığı günlerde Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'ye iletildiğini kaydetti.

Üst düzey yetkili, Genelkurmay Başkanı Halevi'nin buna itiraz ettiğini iddia ederken "Maalesef Gazze Şeridi'nde hala canlarının istediği gibi davranan komutanlar, hatta üst düzey komutanlar bile var." dedi.

İSRAİLLİ ASKERLER, ÇEVREDE SİVİL DAHİ OLSA ŞÜPHELİ BULUNAN BİR BİNAYA ATEŞ EDECEK KOMUTANLARIN OLDUĞUNU BELİRTTİ

Haaretz'e konuşan birçok asker, tüm bu kaos içinde, ister tugay, tabur veya bölük komutanı olsun, sahadaki komutanların kararlarına büyük önem verildiğini vurguladı.

Söz konusu askerler, çevrede sivil dahi olsa şüpheli bulunan bir binaya ateş edecek komutanların olduğunu, diğer komutanların ise farklı davranacağını vurguladı.

Gazetenin çeşitli savunma yetkilileri, subaylar ve askerlerle yaptığı görüşmelerde, sivil-terörist ayrımına ilişkin ikilemin gün yüzüne çıktığının vurgulandığı haberde, tanıklıklarını anlatan yedek tugay personeli bir asker, "Bize açıkça, içinde insanların olduğu bir binaya bir şüpheli girse dahi, diğer insanlar yaralansa bile binaya ateş edip teröristi öldürmemiz gerektiği söylendi." dedi.

Gazze'deki saldırılara katılan bir üst düzey İsrailli komutan, Gazze'nin kuzeyindeki birçok yerinde "sığınaklarda (kamplarda) yaşamayan sivillerin" bulunduğunu vurgularken "Bazıları, mülklerini yağmadan korumak için evlerine geri döndü ya da orada kaldılar; kaçarken evlerinin başkasının eline geçmesinden endişe ediyorlardı." dedi.

Böylelikle İsrailli komutanın ifadeleri, söz konusu kamplar dışında kendi evlerinde yaşayan sivillerin tehlike altında olduğunu ortaya koymuş oldu. İsrailli komutan, söz konusu sivillerin askerlerin bulunduğu yere çok yakın olabileceklerini belirtirken, İsrailli askerlerin hedeflerine girmeleri durumunda vurulduklarını vurguladı.

Etiketler : israil gazze han yunus ölüm belgeleri
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