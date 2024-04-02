VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
BM: 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Filistin topraklarında 196 insani yardım çalışanı öldürüldü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Anayasa yapma gücü TBMM'dedir
Adana'da iki muhtarın adaylığı iptal edildi
Bakan Fidan Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak
İsrail'in Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Netanyahu'nun kabinesinde deprem: İki bakan arasında gerilim tırmanıyor
02 Nisan 2024 Salı 19:09:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 19:09:00

İsrail'in Londra Büyükelçisi, İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

ABONE OL

İngiltere, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanı 7 kişiyi öldürmesine yönelik tepkiler devam ediyor. İngiltere, saldırı nedeniyle İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Kalkınma ve Afrika İşleri Bakanı Andrew Mitchell, yaptığı açıklamada, Hotovely ile yaptığı görüşmede, "3'ü İngiliz vatandaşı olmak üzere 7 World Central Kitchen yardım görevlisinin korkunç bir şekilde öldürülmesini hükümetin kesin bir dille kınadığını" ifade etti. Mitchell, "İsrail'in insani yardım erişimini arttırmak için derhal ve acilen etkili bir çatışmasızlık mekanizmasını devreye sokması gerektiğini yineledim" dedi.

DSÖ: Gazze'de insani yardım çalışanlarının öldürülmesinden öfke duyuyoruz

İsrail yardım kuruluşu WCK'nın aracını vurdu: Batı uyruklu gönüllüler katledildi

Etiketler : İsrail İngiltere Gazze Londra
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
‘Demir Kapı'lar açılıyor

‘Demir Kapı'lar açılıyor
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın Hüma Hatun'u Açelya Akkoyun'un güzellik sırrı ortaya çıktı
Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim

Ceyda Ateş: Uzaya gitmek isterim
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Başarı yemeği

Başarı yemeği

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX