02 Nisan 2024 Salı 01:16:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 01:16:00
İsrail yardım kuruluşu WCK'nın aracını vurdu: Batı uyruklu gönüllüler katledildi
Kaynak: AA
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İsrail'in Gazze'deki Deir el-Balah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deir Al-Balah kentinde ABD merkezli uluslararası gönüllü yardım kuruluşu World Central Kitchen'e (WCK) ait araca düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.
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