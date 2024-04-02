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İsrail yardım kuruluşu WCK'nın aracını vurdu: Batı uyruklu gönüllüler katledildi
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02 Nisan 2024 Salı 01:16:00 - Güncelleme:02 Nisan 2024 Salı 01:16:00

İsrail yardım kuruluşu WCK'nın aracını vurdu: Batı uyruklu gönüllüler katledildi

Kaynak: AA

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İsrail'in Gazze'deki Deir el-Balah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşunun Batı uyruklu çalışanları hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Deir Al-Balah kentinde ABD merkezli uluslararası gönüllü yardım kuruluşu World Central Kitchen'e (WCK) ait araca düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : Deir el-Balah saldırısı uluslararası yardım kuruluşu Gazze çalışanları hayatını kaybetti
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