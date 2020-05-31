  • BIST
    107241
  • Dolar
    6,8178
  • Euro
    7,5865
  • Altın
    380,1360
İstanbul
12 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyada Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 300 bini geçti
Meksika'da ortalık karıştı! Ölüm emri verildi
DEİK Başkanı Olpak'tan düşük faizli kredi destek paketi değerlendirmesi
Kovid-19 hastası Türk vatandaşı ambulans uçakla Rusya'dan yurda getirildi
AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum Yönetimi, İslam düşmanı faşistlere karşı tedbir almalıdır
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 106 bin 241'e yükseldi
CHP'li Özel ve Özkoç için hesap zamanı: Fezlekeleri gönderildi
Hong Kong polisi, Tiananmen olaylarında ölenlerin anılmasını yasakladı
Devleri peşine taktı! Juventus'a bir Türk daha
Terör örgütüne sınır ötesinde ağır darbe! Kuzey Irak'ta PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi
Sağlık Bakanlığından kütüphaneler ile kahve ve kıraathanelerde Kovid-19 tedbirleri
Ankara'da bıçaklanarak öldürülen gencin babası Nihat Çakan olayı anlattı
Messi futbolun eskisi gibi olmayacağına inanıyor
"200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim"
Muhafız Alayı darbe davasına Kovid-19 önlemleriyle devam edildi
Mobilya satışında hedef 60 milyar lira
TCMB: Mayıs ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürdü
Turizm sektörü tatil kredisinden memnun
"Sayısal oyunlar" internetten de oynanabilecek
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli süt sektörü temsilcileriyle görüştü
Konut faizinde tarihi dip seviyeler
İran'da Devrim Muhafızları'nın siyaset ve ekonomi üzerindeki etkileri
MEB'den telafi eğitim açıklaması! Tarih duyuruldu!
Protestolar yayılıyor!
31 Mayıs 2020 Pazar 19:02:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2020 Pazar 19:02:00

İspanya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! 27 bin 127'ye ulaştı

ABONE OL

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısının düne göre 2 artarak 27 bin 127 olduğunu bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren İspanya Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 39 kişinin salgından hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 96 olduğu, toplam vaka sayısının 239 bin 429'a yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid ve Katalonya'da yoğunlaşan yeni vaka sayısının olağanüstü halin (OHAL) başladığı 14 Mart'tan bu yana en düşük günlük artış olması dikkati çekti.

KADEMELİ NORMALLEŞME SÜRECİ

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, 7 Haziran'da süresi dolacak OHAL'in 21 Haziran'a kadar uzatılması için gelecek hafta Meclis'e yeni bir tezkere sunacaklarını açıkladı.

Sanchez, OHAL'in son kez uzatılacağını, daha sonrasında Kovid-19'la mücadelede özerk yönetim hükümetlerinin kendi bölgeleriyle ilgili kararları kendilerinin alabileceklerini söyledi.

İspanya Başbakanı ayrıca, 4 aşama olarak belirlenen ve 4 Mayıs'tan bu yana uygulanmaya başlanan kademeli normalleşmede 8 Haziran'dan itibaren ülkenin tamamının 3'üncü aşamada olacağını, bazı yerlerde son aşamaya da geçileceğini kaydetti.

Sanchez, 21 Haziran'dan itibaren ülke genelinde şehirlerarası ulaşımın serbest olacağını ifade etti.

"Sorumsuzca davranışlardan ve kurallara uyulmamasından" dolayı bazı yerlerde salgında ikinci dalganın görüldüğünü vurgulayan Pedro Sanchez, şöyle konuştu:

"İkinci dalga olacak ama ulusal sağlık sistemimizi riske atmamak için bunu olabilecek en az yoğunlukta yaşamak için elimizden geleni yapmalıyız. Tedbiri elden bırakmamak, sosyal mesafe, maske kullanımı ve belirli saat aralıklarında sokağa çıkma gibi kamu sağlığı kriterlerini uygulamak çok önemli."

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1410'a çıktığını açıkladı.

Açıklamada, virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstü olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Ülkede son 24 saatte 295 yeni vaka tespit edildiği ifade edilen açıklamada, şimdiye kadar Kovid-19 bulaşanların sayısının 32 bin 500'e çıktığı bildirildi.

Bu arada, Sağlık Genel Müdürlüğü yetkilileri, Portekiz'de ilk defa 30 yaşın altında bir kişinin Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybettiğini duyurdu.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER