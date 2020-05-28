  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın: 15 Temmuz'u püskürtmüş bu millet var oldukça Türkiye'de bir darbe ihtimali söz konusu ...
Türkiye Güney Kore için lojistik merkez olabilir
28 Mayıs 2020 Perşembe 11:28:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 15:06:00

İran'ın yeni Meclis Başkanı, muhafazakar politikacı Kalibaf oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

İran Meclisi 11'inci dönem başkanlığına muhafazakar siyasetçi Tahran Milletvekili Muhammed Bakır Kalibaf seçildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Meclis Genel Kurulunda yapılan 11'inci dönem 1'inci yıl Meclis Başkanlığı seçimine muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Kalibaf, Tahran Milletvekili muhafazakar Mustafa Mirselim ve Kazirun Milletvekili Feridun Abbasi aday oldu.

Meclisin bugünkü oturumunda düzenlenen başkanlık seçimini toplamda 267 oyun 230'unu alan Kalibaf kazandı. Mirselim 12 ve Abbasi 17 alırken 8 oy geçersiz sayıldı.

İran'da muhafazakarlar, şubat ayında düzenlenen milletvekili seçimlerini ezici çoğunlukla kazanmıştı. Reformistler, Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin adaylıklarını reddetmesi nedeniyle seçimleri protesto etmiş, başkent Tahran'da seçime katılım oranı yüzde 20 seviyelerine düşmüştü.

İran'da milletvekilli seçimleri 4 yılda bir yapılırken, Meclis Başkanlığı seçimleri ise yılda bir gerçekleştiriliyor.

MUHAMMED BAKIR KALİBAF KİMDİR?

1961 Meşhed doğumlu Kalibaf, Tahran Üniversitesi Siyasi Coğrafya Bölümü'nden mezun oldu. İran-Irak Savaşı yıllarında Devrim Muhafızları Ordusu'na katılan Kalibaf, Hava Kuvvetleri Komutanı olduğu dönemde siyasi coğrafya alanında doktorasını tamamladı. Ülkede önemli ihale ve projeleri yürütmek için kurulan Hatemul Enbiya Yapı Karargahı komutanlığına 1994 yılında getirildi.

9 Temmuz 1999 tarihinde Tahran Üniversitesi'ndeki reformist öğrencilerin rejim aleyhine düzenledikleri protestoya sert tepki gösteren askerlerin, dönemin cumhurbaşkanı reformist siyasetçi Muhammed Hatemi'ye tehdit içeren mektubuna imza attı.

Bir dönem İran Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptı. 2005-2017 yılları arasında Tahran Belediye Başkanlığı makamında bulundu. Ülke lideri Ali Hamaney, Kalibaf'ı 2017 yılında Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi üyeliğine atadı. Aynı yıl düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olan Kalibaf, bir diğer muhafazakar aday İbrahim Reisi lehine, "Devrim cephesi ve değerlerini korumak için Reisi lehine adaylıktan çekiliyorum." açıklamasıyla adaylıktan çekildi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER