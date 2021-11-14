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14 Kasım 2021 Pazar 18:32:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 18:47:00

İran'daki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 17 kişi yaralandı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi olan deprem yerel saatle 15.36'da kaydedildi.

Depremin 18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

AYNI BÖLGEDE 6,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE İKİNCİ DEPREM

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde 6,3 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

Merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm ilçesi Laft bölgesi olan deprem, yerel saatle 15.37'de kaydedildi.

Depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 17 KİŞİ YARALANDI

Öğleden sonra peş peşe meydana gelen iki deprem sonrası yetkililer, tsunami tehlikesi olmadığını ifade etti.

Çevre iller ve komşu ülkelerde de hissedilen depremin ardından birçok evde hasar oluştu. Depremde 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı açıklandı.

Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemediği kaydedilirken halkın büyük bölümünün evlerine girmediği, dışarıda beklediği aktarıldı.

Bu arada Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de yardımcısı Muhammed Muhbir'e deprem bölgesine gitme talimatı verdi.

Etiketler : iran deprem tsunami
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