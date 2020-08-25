İran'dan İdlib cephe hattına askeri yığınak

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, ellerinde ağır silahlarla dün gece Irak'tan Suriye'ye geçiş yapan, İran'a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi örgütüne bağlı 250 milis unsur, geceyi Deyrizor kentinde geçirdi.

Deyrizor'da İran destekli terörist gruplara bağlı 200 unsurla birleşen milisler, otobüs ve pikaplarla İdlib'de cephe hattına intikal etti.

Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nin çevresindeki cephe hatlarına son 3 ayda 2 binden fazla unsurluk takviye gücü göndermişti.

Rejim güçlerinin sevkiyatlarında çok sayıda tank, top, havan ve uçaksavar gibi ağır silahların bulunduğu belirlenmişti.

İDLİB'DEKİ DURUM



Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu. Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya’nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib’e yöneldi.

Türkiye, eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı. Rusya ve rejim güçleri mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı. İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdiler.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'taMoskova'da yeni bir mutabakat sağlandı. Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık iki milyon sivil Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.