ABD'den Refah katliamına onay!

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Refah kentine saldırmadan önce ABD ile bir anlaşma yaptığı ve Mısır'a saldırıdan önce bilgi verdiği ortaya çıktı.

Katar merkezli El-Arabiye El-Cedid Gazetesi, işgalci İsrail'in, Refah kentine saldırmadan önce ABD ile bir anlaşma yapıp Mısır'a bilgi verdiğini yazdı.

GAZZE KASABI'NIN KABİNEYE SUNACAĞI 'ZAFER'

Habere göre ABD, Gazze Kasabı Netanyahu'nun, İsrailli aşırı sağcı bakanlara ve Netanyahu'nun istifasını isteyen İsraillilere sunabileceği bir zafer elde etmesi için Refah'ta birkaç gün sürecek bir operasyona yeşil ışık yaktı.

CIA Başkanı William Burns ve MOSSAD Başkanı David Barnea'nın yaptığı görüşmenin ardından Netanyahu'nun konuyla ilgili bilgilendirildiği bildirildi.

"SALDIRI KISA SÜRMEZSE DESTEĞİ KESERİZ"

Ancak Washington yönetimi, Netanyahu'ya, Refah'a yapacağı saldırıyı kısa süreli yapma şartı koştu. ABD, İsrail'e, bu şarta uymazsa askeri teçhizat desteğini keseceğini iletti.

Yayınlanan haberde işgalci İsrail'in, Refah saldırısına başlamadan önce Mısır yönetimini bilgilendirdiği de belirtildi.