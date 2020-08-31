Irak, Türkiye'ye yapılan uçuşları 1 Ekim'e kadar askıya aldı
Kaynak: İHA
Irak, Türkiye'ye yapılan uçak seferlerinin 1 Ekim tarihine kadar askıya alındığını duyurdu.
Irak Sivil Havacılık Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'ye yapılan uçak seferlerinin 1 Ekim'e kadar askıya alındığı duyuruldu.
Açıklamada uçuşların askıya alınma nedeni hakkında bilgi verilmezken, ülkelerine dönmek isteyen Irak vatandaşlarının dönüşlerinin ise iki ülkenin diplomatik kanalları aracılığıyla sağlanacağı bildirildi.
Havacılık Kurumu geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Türkiye Sağlık Bakanlığının tavsiyesi üzerine Türkiye uçuşlarının 1 Eylül'e kadar askıya alındığını duyurmuştu.
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