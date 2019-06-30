İnsan hayatını kurtarmak da suç olmuş! Göçmenleri kurtaran gemi kaptanı Carola Rackete tutuklandı!

İtalyan yetkililer, geminin limana yanaşmasına izin vermemiş, geminin kaptanı Carola Rackete ise gemide intiharların yaşanmasından korktuğunu ifade etmişti. Buna rağmen gemi, cuma günü geç saatlerde Lampedusa Limanı'na yanaştı.

İtalya'nın aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göçmen taşıyan teknelere karşı oldukça sert bir tavır koyuyor. Kaptan Rackete'nin izinsiz olarak limana yanaşma kararı, İtalyan sahil güvenliğini çıkmaza soktu. 31 yaşındaki Alman kaptan, polisler tarafından kelepçelenirken anbean görüntülendi.

RAI adlı televizyon kanalına göre, Sea-Watch 3 adlı geminin kaptanı Carola Rackete, limana yanaşmasına izin vermeyen savaş gemisine mukavemet etmekle suçlanıyor.

Sea-Watch 3 Haziran'ın 12'sinde Libya açıklarında 53 göçmeni kurtarmıştı. İtalyan yetkililer, halihazırda göçmenlerden 13'ünü sağlık sebeplerinden dolayı kabul etmişti.

İtalyan yetkililer, göçmenlerin Hollanda veya Almanya'ya gitmesi halinde karaya çıkabileceklerini söylemişti. Bunun üzerine Kaptan Rackete; İtalya, Almanya, Malta ve Fransa ile kontak kurarak Avrupa Komisyonu ile işbirliği yapmaya çalıştığını belirtmişti.

2 haftalık araf durumundan sonra, bir Alman sivil toplum kuruluşu, göçmenlerin güvenliği için en uygun durumun, İtalya'ya girişleri olduğuna dikkat çekmişti.

Sea-Watch 3 Twitter'da "An itibariyle Lampedusa Limanı'na yanaşıyoruz. Acil durum ilan edeli 60 saat oldu. Kimse bizi dinlemedi. Kimse sorumluluğu üzerine almadı. Bir kez daha görmüş olduk ki 40 göçmenin güvenliği bizim, Kaptan Carola Rackete'nin, tüm mürettebatın sorumluluğunda" açıklamalarında bulundu.







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