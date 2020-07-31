İngiltere'de korona kısıtlamaları geri dönüyor

Koronavirüs salgınında, 300 binin üzerinde vaka ve 45 binden fazla ölümün gerçekleştiği İngiltere'de gevşemelerde ertelemeye gidiliyor.



İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki vakaların artması üzerine düzenlediği basın toplantısında, tedbirleri gevşetme konusunda erteleme yapacaklarını açıkladı.

"FRENE BASMAMIZ GEREKİYOR"

Johnson, "Frene basmamız gerekiyor, önlemlerin gevşetilmesini erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin kuzeyindeki artışlar nedeniyle bölgesel önlemler alındığını belirten Johnson, 1 Ağustos’ta önlemlerin gevşetilmesiyle açılması planlanan bowling salonları, buz pateni pistleri ve kumarhaneler gibi mekanların açılmasının en az 15 Ağustos'a kadar erteleneceğini duyurdu.

"DAHA FAZLA GEVŞEME VAKALARI ARTIRIR"

Basın toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Direktörü Chris Whitty de, ellerindeki istatistiklere göre önlemlerin gevşetilmesinin sınırlarına ulaştıklarını, daha fazla önlem gevşetmeleri durumunda vaka sayısının hızla artabileceğini belirtti. Düğünlere getirilen kısıtlamaların gevşetilmesi de aynı şekilde ertelenecek.

İngiltere'de halkının büyük çoğunluğu ve uzmanlar, ülkenin salgından bu kadar etkilenmesinde, sürü bağışıklığı konusunda ısrarcı davranan Boris Johnson’u sorumlu tutuyor.