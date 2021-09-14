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14 Eylül 2021 Salı 20:44:00 - Güncelleme:14 Eylül 2021 Salı 20:45:00

İngiltere Başbakanı Johnson: Kovid-19 risk olmaya devam ediyor

Kaynak: AA

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgınının hala bir risk olmaya devam ettiğini vurgulayarak aşı olmayanlara aşılarını yaptırma çağrısında bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, COVID-19'la mücadelede İngiltere'nin kış planına ilişkin, baş tıp görevlisi Prof. Chris Whitty ve hükümetin bilim danışmanı Patrick Vallance ile basın toplantısı düzenledi.

Koronavirüs salgınının, İngiltere için "hala bir risk" olmaya devam ettiğini söyleyen Johnson, ancak birlikte elde edilen kazanımları koruyabileceklerinden emin olduğunu ve hükümetin "B planı" kapsamında daha fazla Kovid-19 önlemini de yedekte tutacağını ifade etti.

16 YAŞ ÜZERİ KİŞİLERİN YÜZDE 80'İ ÇİFT DOZ AŞILI

Boris Johnson, aşı pasaportlarını zorunlu kılma olasılığını da tamamen dışlamadığının altını çizdi.

Johnson, 16 yaşın üzerindekilerin yüzde 80'inin artık çift doz aşılı olduğuna ve yetişkinlerin yüzde 90'ında antikorların bulunduğuna işaret ederek, "Yaşınıza bağlı olarak, aşısızsanız ölme ihtimalinizin, her iki aşıyı da yaptırmış olanlara göre 9 kat daha fazla" dedi.

Aşıların ölüm oranlarını azaltmada büyük fark yarattığını söyleyen Johnson, hala aşı olması gereken 5 milyondan fazla kişi olduğuna da dikkati çekti.

"AŞI SAVUNDUĞUMUZ EN ÖNEMLİ ŞEY OLMALI"

Johnson, bu kişilerin aşı olmaları için teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Aşı savunduğumuz en önemli şey olmalı" ifadesine yer verdi.

Öte yandan, Johnson, bu yıl geçen eylüle kıyasla daha yüksek vaka ve ölümlere rağmen, aşı programı sayesinde İngiliz halkının COVID-19'la savaşmak için kıyaslanamayacak kadar iyi durumda olduğu değerlendirmesinde bulundu.

"KIŞ GELİYOR, İNSANLAR BUNU CİDDİYE ALMALI"

Profesör Whitty de aşılanmamış kişilerin tehlikede olduğunu gösteren rakamları anlattığı konuşmasında, henüz aşı olmayanlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Whitty, "Kış geliyor ve insanlar bunu gerçekten ciddiye almalı" ifadesini kullandı.

Etiketler : İngiltere Koronavirüs vaka sayısı
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