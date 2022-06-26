Hollanda'dan kritik F-35 kararı

Hollanda Savunma Bakanlığı, 2022 Yılı Savunma Bildirisi'nde açıklanan ilave 6 adet F-35 Lightning II ve 4 adet MQ-9 Reaper İHA tedarik sürecinin hızlandırılacağını açıkladı. Söz konusu kararın gerekçesi olarak ise aşırı gergin savunma pazarı gösterildi.

SavunmaSanayiST'in haberine göre, 2025'te teslim alınması planlanan 6 adet F-35 için Hollanda Savunma Bakanlığı'nın, Temmuz 2022'den önce sipariş vermesi gerekiyor. Bu gerçekleşmezse, F-35'lerin teslimat programında bir boşluk oluşacak ve Hollanda'nın üçüncü F-35 filosunu tamamlaması en az 2 yıl ertelenecek.

Halihazırda 46 adet F-35A siparişi bulunan Hollanda, ilk F-35'ini ise 2013 yılında teslim aldı. Bu yılın sonuna kadar Hollanda'ya teslim edilen F-35A sayısının 34'e ulaşması planlanıyor.

Ayrıca Hollanda, operasyonel ihtiyaçlar nedeniyle 4 adet MQ-9 Reaper alımı gerçekleştiriyor. Ancak Reaper'ın mevcut MQ-9A konfigürasyonunun üretimi sona eriyor. Bu sebeple Hollanda'nın, en geç Ağustos 2022'ye kadar Reaper siparişini resmi olarak vermesi gerekiyor. Siparişin verilmesi durumunda Hollanda'nın Reaper filosu, 8'e yükselecek.

Hem F-35 hem de Reaper siparişlerinin bahsi geçen tarihlerde verilmesi için kabine tarafından Hollanda Savunma Bakanlığı'na ek bütçe tahsis edilmesi gerekiyor. Hollanda, son dönemde yaşanan gerginliklerden ötürü savunma bütçesini sistematik olarak arttırıyor.