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10 Aralık 2023 Pazar 20:47:00 - Güncelleme:10 Aralık 2023 Pazar 20:47:00

Hollanda'da on binler Filistin'e destek için meydanlarda

Kaynak: AA

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Hollanda'nın idari başkenti Lahey'de binlerce kişi, Filistin'e destek amacıyla gösteri düzenledi.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek için düzenlenen gösteriye katılan binlerce kişi, Koekamp Meydanı'ndan başlattıkları yürüyüşü, Hollanda Parlamentosunun önünden ve şehir merkezinden geçerek aynı meydanda sonlandırdı.

"Nehirden denize kadar, Filistin özgür olacak" pankartı taşıyan göstericiler, "Ateşkes, şimdi", "Soykırımı durdur", "Filistin'de Holokost yaşanıyor." yazılı dövizler taşıdı.

Filistin bayraklarının taşındığı gösteride, "Özgür Filistin", "Yazıklar olsun Rutte, ellerin kanlı" ve "İsrail terörist, Netanyahu terörist" sloganları atıldı.

Denk Partisi Milletvekili Stephan van Baarle, gösteride yaptığı konuşmada, ABD'nin BM'deki ateşkesi veto etmesinin ve Hollanda hükümetinin halen ateşkese karşı olmasının utanç verici olduğunu söyledi.

Van Baarle, "Netanyahu, yargılanması gereken bir çocuk katilidir. Uluslararası toplum şu anda Gazze'de yaşanan soykırımı görmezden geliyor. Hollanda hükümeti bu nedenle burada işlenen savaş suçlarından kısmen sorumludur ve bu konuda dava açılması gerekmektedir." dedi.

Filistinliler özgür bir yaşam sürünceye kadar gösterilere ve mücadeleye devam edeceklerini belirten van Baarle, bunun görevleri olduğunu dile getirdi.

Gösteriye katılan Hollandalı Oscar Bergamin de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşananların korku filminden daha kötü olduğuna dikkati çekerek, "Her gün bir korku filmi izliyoruz. Yeryüzünde cehennemin yaşandığı sadece Gazze'de değil, tüm Filistin'de Filistinlilere şiddet uygulanıyor. Filistinliler, vahşice soykırıma uğruyorlar. Onun için bütün dünya buna karşı çıkmalı, siyasetçilerimiz bunu yapmazsa biz yaparız. Herkesin sokağa çıkması gerekiyor, bu inanılmaz derecede önemli." ifadesini kullandı.

Soyadını vermek istemeyen Jeroen da masum sivillerin öldürülmesine ve binlerce çocuğun katledilmesine karşı olduğu için gösteriye katıldığını anlattı.

Jeroen, "Ben o bölgeye düzenli olarak gittim, oradaki insanları tanıyorum ve ben de kişisel olarak bu işin içindeyim. Tıpkı Güney Afrika'da olduğu gibi, uluslararası toplum tarafından mümkün olan en kısa sürede diz çöktürülmesi gereken, her yerde kendini gösteren oradaki apartheid rejimidir. (Hollanda hükümeti) Derhal apartheid rejimine karşı sesinizi yükseltin, yaptırımlar uygulayın ve diplomatik bağları koparın." diye konuştu.

Eva Marie de Waal da Gazze'de asla yaşanmaması gereken bir durum olduğuna vurgu yaparak, "İnsanları öldürmeyi bırakın. Tek bir ülkenin nasıl veto hakkına sahip olabileceğini hiç anlamıyorum. Keşke herkes bir an önce oradan (Gazze) kurtarılsa." dedi.

Etiketler : Lahey gösteri Filistin destek Hollanda gösteri
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