VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Mısır'dan soykırımcı İsrail'e "arabuluculuk" uyarısı!
ÖNDER yarışmalarında ödüller sahiplerini buldu
Bayraklı Belediyesi'nde maaş krizi!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelere tepki!
Gazze'de sokaklar harabeye döndü!
SUNGUR'dan tam isabet!
15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:13:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:13:00

Hizbullah'tan İsrail askeri üslerine saldırı!

Kaynak: AA

ABONE OL

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir saha sorumlusunu öldürmesine karşı İsrail'in askeri hedeflerine yönelik İran yapımı füzelerle saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, dün Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında Hizbullah'ın saha komutanlarından Hüseyin İbrahim Mekki'nin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısına karşılık İsrail'e iki ayrı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in Yukarı Celil bölgesinde yer alan Meron Hava Üssü'ndeki istihbarat teçhizatlarının katyuşa füzeleri, topçu atışları ve ağır füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Ayrıca Branit askeri üssünde yer alan 91'nci Tugay'ın İran yapımı Burkan füzesi ile tam isabetle vurulduğu aktarıldı.

SUR SALDIRISI

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kenti yakınlarında düzenlediği hava saldırısında saha komutanlarından Hüseyin İbrahim Mekki'nin öldürüldüğünü bildirmişti.

Öte yandan İsrail ordusu ise Mekki'nin, Hizbullah'ın Lübnan güney cephesi saha komutanlarından olduğu ve 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah'ın İsrail'e yönelik başlattığı saldırılarda aktif rol aldığı kaydedilmişti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattı üzerinde yaşanan çatışmalardaı297 Hizbullah mensubu, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

Etiketler : hizbullah israil saldırı
Arya Aryay'dan müziğe ilk adım

Arya Aryay'dan müziğe ilk adım
Aksesuara çok para harcıyorum

Aksesuara çok para harcıyorum
Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!

Hande Doğandemir'i takipçisi sinirlendirdi: Önce terbiyeli olacaksın!
Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular

Sertab Erener ve Sezen Aksu boyacı oldular
Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"

Şilan Mikal'dan annelik açıklaması! "Eskiden gamsızdım, şimdi daha endişeliyim"
Annelik gönüllü bir delilik

Annelik gönüllü bir delilik
Dubai yolcusu

Dubai yolcusu
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

Hülya Avşar'dan 'O Ses Türkiye' açıklaması

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX