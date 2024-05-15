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15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:15:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 14:15:00

Üç yerleşim yeri Rusya'nın kontrolüne geçti!

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Harkiv bölgesinde 2, Zaporijya bölgesinde ise 1 yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerinin faaliyetleri sonucu bazı yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, kuzey askeri birliklerinin Harkiv bölgesinde Glubokoye ve Lukyantsı yerleşim birimlerini ele geçirdiği ifade edildi.

Ayrıca, Rus Dnyepr askeri birliklerinin de Zaporijya bölgesinde Rabotino yerleşim yerini kontrol altına aldığı aktarıldı.

Etiketler : rusya harkiv ukrayna
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