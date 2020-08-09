Hindistan'da Kovid-19 yeni noktalara yayılıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artarak 2 milyon 150 bini aştığı Hindistan’da salgın, yeni sıcak noktalara yayılıyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, ABD ve Brezilya’nın ardından salgından en çok etkilenen 3. ülke konumunda bulunuyor.

Günlük vaka sayısının 60 binin üzerinde seyrettiği 1,3 milyar nüfuslu ülkede salgın yeni bölgeleri etkisi altına alıyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 64 bin 399 yeni vaka tespit edildiğini bildirdi.

Hindistan’da bugüne kadar 2 milyon 156 bin 443 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 43 bin 488 kişi hayatını kaybetti. Virüs bulaşan 1 milyon 481 bin 666 kişi iyileşirken, halen tedavi veya tıbbi gözetim altında 631 bin 289 hasta bulunuyor.

İLK VAKA 30 OCAK'TA TESPİT EDİLDİ



Hindistan'da ilk Kovid-19 vakası 30 Ocak'ta tespit edildi, virüs kaynaklı ilk ölüm ise 12 Mart'ta oldu. Başbakan Nerandra Modi önderliğindeki hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla 24 Mart’ta ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan etti. Söz konusu yasak 25 Mart gece yarısından itibaren uygulanmaya başladı.

Başlangıçta 3 hafta süreceği belirtilen sokağa çıkma yasağı uygulaması, vaka artışının sürmesi nedeniyle 14 Nisan'da, 3 Mayıs'ta ve 17 Mayıs'ta ikişer hafta süreyle uzatıldı. 30 Mayıs'ta ise yasağın bazı tecrit bölgeleriyle sınırlı olmak üzere 30 Haziran'a kadar kısmi olarak uygulanmasına karar verildi.

Genel sokağa çıkma yasağının sonlandırılması ve karantina tedbirlerinde gevşemeye gidilmesi, haziran başından itibaren virüsün yayılma tablosunu değiştirdi.

GÜNLÜK VAKA SAYILARI 60 BİNİN ÜZERİNDE SEYREDİYOR



Ülkede, 29 Mayıs'ta 8 bini aşan yeni vaka sayısı, 6 Haziran'da 10 binin, 10 Temmuz'da 25 binin, 30 Temmuz'da 50 binin, 7 Ağustos'ta 60 binin üzerine çıktı.

17 Temmuz’da Kovid-19 vakalarının 1 milyonu aştığı Hindistan'da 20 günde 1 milyon yeni vaka kaydedildi.

Uzmanlar ağustos sonuna kadar ülkedeki vakaların 3 milyonu aşacağını belirtiyor.

VİRÜSÜN GÖRÜLMEDİĞİ TEK YER LAKŞADVİP



Sağlık Bakanlığının verilerine göre son haftalarda Tamil Nadu, Andhra Pradeş, Karnataka, Uttar Pradeş ve Bihar'da vaka sayılarında gözle görülür artışlar yaşanıyor.

Günlük vaka sayıları Tamil Nadu’da 5 bin 800’ün, Andra Pradeş’te 10 binin, Karnataka’da 7 binin, Uttar Pradeş’te 4 bin 500’ün ve Bihar’da 3 bin 900’ün üzerinde seyrediyor. Bu eyaletlerdeki vaka sayıları Tamil Nadu'da 290 bini, Andra Pradeş’te 215 bini, Karnataka’da 170 bini, Uttar Pradeş’te 115 bini ve Bihar’da 75 bini aştı.

Ülkede en çok vakanın görüldüğü Maharaştra’da vaka sayısı 500 bini, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi’nde 144 bini geçti.

Söz konusu bölge ve eyaletlerdeki vaka sayıları ülkedeki toplam vaka sayısının neredeyse yüzde 70’ine denk geliyor.

Ülkede virüsün görülmediği tek yer Lakşadvip Birlik Toprağı olurken, Sikkim ve Mizoram dışındaki eyaletlerde vaka sayıları 1000'i geçti.

Toplamda 739 bölgenin bulunduğu Hindistan’da salgın, ülkenin en yoksul 100 bölgesinin de dahil olduğu 711 bölgeye yayıldı.

GÖÇMEN İŞÇİLER FAKTÖRÜ



Hindistan’da mart ayında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle büyük şehirlerdeki milyonlarca göçmen işçi nisan ve mayısta memleketlerine dönmek üzere yollara düştü.

Yeni Delhi ve Mumbai gibi büyük şehirlerden Uttar Pradeş ve Bihar gibi eyaletlere dönen göçmen işçilerin buralarda virüsün yayılımını tetiklediği belirtiliyor.

KIRSAL BÖLGELERDE SAĞLIK ALTYAPILARI YETERSİZ



Dünya Bankası verilerine göre 1 milyar 353 milyonluk Hindistan'da nüfusun yüzde 65,97'si kırsal bölgelerde yaşıyor.

İstatistik bilgilerinin yer aldığı Statista tarafından yayımlanan verilere göre, Uttar Pradeş’te 155, Bihar’da 92, Maharaştra’da 61, Andra Pradeş’te 56, Karnataka ve Tamil Nadu’da 37’şer milyon kişi kırsal alanlarda hayat sürüyor.

Bloomberg’te yer alan habere göre, Michigan Üniversitesinden Prof. Dr. Bhramar Mukherjee, yaptığı açıklamada, salgının metropollerin dışına yayıldığını söyledi.

Princeton Üniversitesi Çevre Enstitüsü Öğretim Üyesi ve Washington merkezli Hastalık Dinamikleri, Ekonomisi ve Politikaları Merkezi (CDDEP) Kurucusu ve Direktörü Ramanan Laxminarayan da kırsal bölgelerde hastaneye yatırılması gereken kişilerin zamanında Kovid-19 tesislerine ulaşmasının pek mümkün gözükmediğini kaydetti.

Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu söz konusu bölgelerde sağlık altyapısının salgına karşı oldukça savunmasız olması ise kaygıya yol açıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her 1000 kişi başına 1 doktorun bulunmasını tavsiye ederken, Hindistan’ın en yoksul eyaletlerinden Bihar’da her 17 bin kişi için 1 doktor bulunuyor.

TEST SAYISI DÜŞÜK



Hindistan’da her 1 milyon nüfusta yapılan test sayısı 17 bin civarında. Bu sayı ABD'de 195 binin, Rusya’da 205 binin, Çin ve Brezilya’da ise 62 binin üzerinde seyrediyor.

Test sayısının nüfusa oranla hala düşük olduğu ülkede, gerçek vaka sayısının çok daha yüksek olabileceğine işaret ediliyor.

Öte yandan ülkede şimdiye kadar 23 milyonun üzerinde test yapıldı.

Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 19 milyon 817 bini aşarken, virüs nedeniyle 729 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.