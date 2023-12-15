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Gürcistan Başbakanı: "Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir"
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15 Aralık 2023 Cuma 00:03:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 00:03:00

Gürcistan Başbakanı: "Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir"

Kaynak: AA

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Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine adaylık statüsü vermesine ilişkin, "Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir, Avrupa ülkesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Garibaşvili, bugün AB'nin Gürcistan'a adaylık statüsü vermesi kararına ilişkin basın toplantısını düzenledi.

Tiflis'te Hükümet Binası'nda, AB Konseyi'nin kararını değerlendiren Garibaşvili, Gürcistan'ın artık AB'ye aday ülke olduğunu kaydederek, "Gürcistan bugünden itibaren bir Avrupa devletidir, Avrupa ülkesidir." dedi.

Gürcistan'ın AB ile entegrasyonu yolunda, hükümet olarak özelikle 2012'den beri oldukça yoğun çaba sarf ettiklerini hatırlatan Garibaşvili, bu başarının Gürcistan halkına ait olduğunu dile getirdi.

Garibaşvili, AB'nin kararını kutlamak için yarın halkı Tiflis'teki Özgürlük Meydanı'nda düzenlenecek kutlama etkinliğine davet etti.

AB'DEN, GÜRCİSTAN, UKRAYNA VE MOLDOVA KARARI

AB Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova'yla da katılım müzakerelerini başlatma kararı almıştı.

Etiketler : Gürcistan Avrupa Birliği Garibaşvili Avrupa ülkesi
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