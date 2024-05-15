VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bir günlüğüne asker olan özel gençler tezkere aldı
Yahudi işgalciler 'Gazze'ye gittiği' gerekçesiyle tırı yağmaladı
Antalya'da 118 düzensiz göçmen yakalandı
Biden ve Trump canlı yayına çıkacak! Tarih netleşti
Emine Erdoğan onur konuğu olarak Nijerya'da: İİT Programına katılacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni anayasa mesajı
15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:39:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 21:39:00

Emine Erdoğan onur konuğu olarak Nijerya'da: İİT Programına katılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Emine Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nın yarınki oturumuna onur konuğu olarak katılmak üzere bulunduğu Nijerya'nın Başkenti Abuja'da Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Remi Tinubu ile bir araya geldi.

Emine Erdoğan'ı, Abuja Havalimanı'nda, Nijerya Polis İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı İmaan Suleiman İbrahim ile Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Hidayet Bayraktar ve eşi karşıladı.

Emine Erdoğan, daha sonra Abuja'da Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun eşi Remi Tinubu ile bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede Tinubu, Emine Erdoğan'ın davetine icabet edip, programın onur konuğu olarak Abuja'ya gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emine Erdoğan'ın katılımının programın görünürlülüğü ve etkinliğini artıracağına olan inancını paylaşan First Lady Tinubu, ayrıca dün düzenlenen Kalkınma için Afrikalı Lider Eşleri Organizasyonu hakkında da Emine Erdoğan'a bilgi verdi.

Geçen ay Türkiye'ye yaptığı ziyaretin çok verimli geçtiğini belirten Tinubu, ev sahipliğinden dolayı Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

- EMİNE ERDOĞAN, NİJERYALI KADIN RESSAMLARIN SERGİSİNİ AÇTI

Emine Erdoğan, daha sonra Abuja'daki Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

Burada Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Musa Erbaş, Nijerya Kadın Sanatçılar Birliği Başkanı Maryam Maigida ve Afrikalı çocuklar tarafından karşılanan Emine Erdoğan, Nijerya Kadın Sanatçılar Birliği Sergisi'nin açılışını yaptı.

Açılış kurdelesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Afrikalı çocuklarla kesen Emine Erdoğan, kadın ressamların yaptığı 12 eseri inceledi, eserlere ilişkin bilgi aldı.

Emine Erdoğan, daha sonra Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Nijeryalı çocuklarla bir araya geldi. Nijeryalı öğrenciler tarafından gerçekleştirilen flüt dinletisinde "Katibim" eseri de sunuldu. Ayrıca çocuklar tarafından ezberlenen İstiklal Marşı'nın 10 kıtası seslendirildi. Emine Erdoğan, çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

"İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanserle Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı", 2016'da İstanbul'da Emine Erdoğan öncülündeki ilk oturumu düzenlenen etkinliğin, devamı niteliğini taşıyor.

Emine Erdoğan, yarın açılış oturumunun onur konuğu olarak katılımcılara hitap edecek.

- "GÜÇ VE GÖNÜL BİRLİĞİ İLE FARKINDALIĞIN ARTACAĞINA İNANIYORUM"

Öte yandan, Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abuja'da, Nijerya Cumhurbaşkanı'nın eşi Oluremi Tinubu ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Emine Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"13. İslam Zirvesi kapsamında 2016 yılında, İstanbul'da ilk oturumunu düzenlediğimiz programın devamı niteliğinde olan 'İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Afrika Ülkelerinin Kanser ile Mücadele Farkındalığının Artırılması ve Destek Programı'nın bu sene Nijerya'nın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor olması memnuniyet verici.

Hem kendi ülkesinin sağlığı hem de dünya sağlığı için böylesi önemli bir konuya Afrika'da öncülük etmesinden dolayı Sayın Tinubu'ya gönülden teşekkür ediyorum. Zirvenin sonuçlarının hayırlara vesile olmasını diliyor, güç ve gönül birliği ile farkındalığın artacağına inanıyorum."

Etiketler : Emine Erdoğan Nijerya Başkan Erdoğan
Muça'dan yaza özel yeni şarkı

Muça'dan yaza özel yeni şarkı
Meslekte 20'nci yılı kutluyor

Meslekte 20'nci yılı kutluyor
Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti

Yeşim Erçetin'in boşanacağı eşi Fevzi Kardeseci vefat etti
Mega Fight Arena yeniden

Mega Fight Arena yeniden
Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser

Hande Yener suskunluğunu bozacak! 5 ülkede 12 konser
Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim

Simge Sağın'dan Beşiktaşlıları kızdıracak açıklama: Artık fanatik değilim
Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti

Mahmut Tuncer estetikle 10 yaş gençleşti
Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu

Arem Özgüç ve Arman Aydın'ın üniversite maratonu
Fıstık gibi gece

Fıstık gibi gece

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX