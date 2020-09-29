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29 Eylül 2020 Salı 18:40:00 - Güncelleme:29 Eylül 2020 Salı 18:40:00

Güney Afrikalı aktivist Anwah Nagia son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: AA

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Güney Afrikalı Müslüman aktivist Dr. Anwah Nagia, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dün hayatını kaybeden Nagia'nın cenazesi, Cape Town şehrinde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dr. Nagia'nın Müslümanlar arasında çok sevilen bir kişi olduğunu belirterek, "O aynı zamanda Türk halkının iyi bir dostuydu. Darbe girişimi sonrası Türk hükümetine destek vermişti." dedi.

Apartheid rejimine karşı mücadelesiyle bilinen Nagiah, ülkesinde Filistin davasını sahiplenen önder şahsiyetlerden biriydi.

Çok sayıda vakıf ve hayır kurumunun yöneticisi olan Nagia, aynı zamanda Güney Afrika'daki ilk Filistin temalı müzenin de kurucusu.

Nagia, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirmişti.

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