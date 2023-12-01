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Gazze'de görevli AA kameramanı hava saldırısında hayatını kaybetti
01 Aralık 2023 Cuma 17:48:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 17:48:00

Gazze'de görevli AA kameramanı hava saldırısında hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Anadolu Ajansı'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.

AA'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.

Etiketler : gazze kameramanı anadolu ajansı hayatını kaybetti
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