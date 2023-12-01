AA'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.
01 Aralık 2023 Cuma 17:48:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 17:48:00
Gazze'de görevli AA kameramanı hava saldırısında hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı'nın Gazze'de görev yapan kameramanı Muntasır es-Savvaf, İsrail hava saldırısında hayatını kaybetti.
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